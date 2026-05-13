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▲馬拉在聯合體測中展現出的身體天賦讓球探直呼「荒謬」。根據最新數據顯示馬拉赤腳身高為7呎3吋、臂展7呎6吋、站立摸高9呎9吋。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊多年來始終無法找到長期穩定的先發中鋒，而今年休賽季的最佳解答，似乎指向了擁有「西班牙文班亞馬」之稱的長人亞代馬拉（Aday Mara）。根據隊媒《Blue Man Hoop》報導，勇士隊目前握有首輪第11順位選秀權，但隨著NBA選秀抽籤與聯合體測展開，這位西班牙大物的行情正迅速飆升，勇士隊是否能如願選到他已成未知數。馬拉在聯合體測中展現出的身體天賦讓球探直呼「荒謬」。根據最新數據顯示馬拉赤腳身高為7呎3吋、臂展7呎6吋、站立摸高9呎9吋。值得關注的是，亞代馬拉的站立摸高比聖安東尼奧馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）還要高出2吋。根據選秀專家強納森吉諾尼（Jonathan Givony）的說法，這項數據在NBA歷史紀錄中僅次於法爾（Tacko Fall），排名史上第二。比起明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），亞代馬拉不僅更高，體重也重了20磅，展現出更具威懾力的禁區身形。亞代馬拉的身價不單靠體質，他在大學賽場的實戰表現同樣亮眼。本賽季他場均貢獻12.1分、6.8籃板、2.4助攻以及2.6阻攻，並帶領密西根大學奪下今年的NCAA總冠軍。他在四強戰對陣亞利桑那大學時，更繳出26分、9籃板的宰制級數據。選秀專家山姆威希尼（Sam Vecenie）指出，亞代馬拉非常契合勇士隊的戰術體系，根據統計，當亞代馬拉在場時，對手籃下命中率僅54.5%，遠低於他不在場時的60%以上。他擁有極佳的閱讀比賽能力，能利用身高優勢進行策應，無論是簡單的手遞手傳球或是複雜的空切助攻，都能精準解讀比賽。儘管許多分析師原本預計勇士會選擇前鋒亞克塞爾連登伯格（Yaxel Lendeborg），但亞代馬拉展現的潛力無疑更具誘惑力，被視為繼詹姆斯懷斯曼（James Wiseman）失敗後，勇士補強先發中鋒的最佳機會。然而，隨著亞代馬拉的體測數據引發全美關注，外界預測他在第11順位前就會被挑走。勇士隊若想網羅這位西班牙天才，恐怕得期待選秀當天出現意外，或是考慮向上交易選秀籤。