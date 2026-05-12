我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟資深重砲張志豪，在克服膝蓋十字韌帶撕裂的重傷後，於近日正式重返一軍賽場。在今（12）日對戰富邦悍將的比賽中，張志豪不僅以實際行動展現老將價值，更正式達成連續17個賽季都有中華職棒一軍出賽的壯舉，繼續堆高前無古人的「志豪障礙」。今天張志豪回到場上立刻有所貢獻第9局敲出二壘安打，並隨後跑回分數幫助兄弟破蛋，雖然球隊最終仍以1：2輸球，但無疑已經展現自己的影響力。現年38歲的張志豪，去年8月28日對戰樂天桃猿時因滑壘意外導致右膝十字韌帶撕裂，職業生涯一度面臨嚴峻考驗。經過長達255天的復健與調整，張志豪在本月初於二軍展現出強大的復原狀態，不僅累計5場出賽轟出2發全壘打，還包括一記驚天動地的滿貫砲。今日再度踏上一軍草皮，張志豪達成自2010年加盟以來，連續17個賽季皆有一軍出賽紀錄的神級成就。身為中職史上第四位「150轟150盜」俱樂部成員，張志豪不僅是目前最年長達成的紀錄保持人，更是前三位成員林智勝、張泰山與彭政閔中，唯一的左打者。本場比賽中信兄弟打線受制於富邦投手群，帶著0：2的落後進入九局上半。在1人出局後，擔任第四棒的張志豪面對富邦終結者曾峻岳，在1好1壞的情況下，精準掌握球路擊出中外野方向深遠的二壘安打，點燃球隊反攻氣勢。隨後第五棒黃韋盛補上一壘安打，護送張志豪回本壘得分，將比分追至1：2。雖然接續的高宇杰也敲安攻占一、三壘，但最終王威晨擊出內野滾地球出局，未能完成逆轉，中信兄弟終場以1:2惜敗。張志豪目前生涯累計68支三壘安打，為中華職棒史上最多紀錄保持人。生涯已累積180轟、長打率達.465的他，是中職史上第七位達成「千安百轟百盜」的傳奇選手。球團與球迷皆高度期待，隨著這位「強心臟」老將的回歸，能進一步帶動中信兄弟低迷的打線，發揮穩定軍心的關鍵作用。