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富邦悍將2：1中信兄弟

統一獅5：3味全龍

▲阿部雄大出身山形縣酒田南高校，曾效力日本社會人ENEOS，在社會人大會出賽9場拿下7勝，但投身日本職棒選秀未獲指名，以育成洋將的身份來台發展。（圖片提供/富邦悍將）

▲童堉誠此役第四局敲出清壘三壘安打，僅花飛11秒就成功衝上三壘，貢獻富邦這場勝仗的勝利打點。（圖片提供/富邦悍將）

▲張志豪九局從曾峻岳手中敲出本季首安。（圖片提供/中信兄弟）

中華職棒今（12）日新莊、亞太兩地開打，中信兄弟及富邦悍將金控大戰亮點滿滿，中信38歲老將張志豪傷癒回歸首戰擔任第四棒，第九局從悍將「護國神山」曾峻岳手中敲出本季首安。富邦「開箱」25歲日本左投阿部雄大，阿部雄大在二軍對戰兄弟表現優秀，一軍初登板同樣化身「黃衫軍殺手」，先發6.1局雖投出4次保送不過僅被敲出1支安打，上演無失分好投，在同為新秀的童堉誠帶有2分打點三壘安打的援助下，聯手助富邦2：1贏下勝利。⚾️5/12中職戰果：富邦悍將今日派出日籍左投阿部雄大掛帥先發，阿部雄大出身山形縣酒田南高校，曾效力日本社會人ENEOS，在社會人大會出賽9場拿下7勝，但投身日本職棒選秀未獲指名，以育成洋將的身份來台發展。今年在二軍出賽6場成績出色，其中3場面對兄弟，總計13局僅失1分，還狂飆19次三振，二軍成績彷彿「黃衫軍殺手」。今日一軍開箱首秀同樣表現精彩，先發6.1局雖投出4次保送，不過僅被岳東華敲出1安，成功封鎖兄弟打線，賽後獲選單場MVP。同為近期亮相的新秀童堉誠此役第四局敲出清壘三壘安打，僅花飛11秒就成功衝上三壘的卓越腳程也讓球評「錢公」錢定遠直呼，讓他想到大聯盟台將李灝宇日前的光速三壘安打，這支長打也貢獻富邦這場勝仗的勝利打點。中信兄弟部分雖派出陣中王牌羅戈先發抗戰，不過打線前八局僅有零星2安，雖第九局在張志豪本季首安後開啟反撲攻勢，並靠黃韋盛安打追回1分，但王威晨擊出一壘方向滾地球，被范國宸、戴培峰聯手再見雙殺。統一獅及味全龍之戰，獅子軍在二、三兩局就給先發投手胡智爲火力援助，雖然蔣少宏、林孝程在第四局靠連續安打追平比數，不過蘇智傑在熟悉的亞太球場再度開轟，用三分砲捍衛台南主場。朱育賢雖在下一局回敬陽春砲，但後段比賽打線遭封鎖，終場仍由統一帶走勝利。