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▲布朗尼本賽季的數據雖然不算亮眼，但在球隊面臨傷兵困擾時，展現了具備成為NBA輪替球員的潛力。（圖／美聯社／達志影像）

▲若詹皇父子兩人一同重返克里夫蘭騎士，不僅能讓出生於阿克倫的布朗尼回歸家鄉，也能為勒布朗的職業生涯畫下充滿情懷的圓滿句點。（圖／美聯社／達志影像）

隨著洛杉磯湖人隊在季後賽次輪以0：4遭雷霆橫掃，陣中新星布朗尼·詹姆斯（Bronny James）的未來動向也成為各界焦點。根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，布朗尼的新秀合約雖然還剩兩年，但已符合提前續約條件，理論上在本賽季總決賽結束後，他最高有權簽下一份為期4年、總額達9280萬美元（約合新台幣29.2億元）的提前續約合同。布朗尼本賽季的數據雖然不算亮眼，但在球隊面臨傷兵困擾時，展現了具備成為NBA輪替球員的潛力，他例行賽出賽42場，場均上場8.9分鐘，貢獻2.9分、1.2助攻，投籃命中率40.9%、三分命中率38.6%、罰球命中率85.7%。季後賽表現出賽8場，場均上場5.3分鐘，得到1.5分、0.9助攻，投籃命中率50%。在主力後衛唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）受傷期間，他在對陣馬刺、雷霆、勇士及爵士的比賽中均得分上雙，證明自己能成為紮實的底薪「3D（三分與防守）」後衛。布朗尼的未來與其父勒布朗·詹姆斯（LeBron James）今夏的決定息息相關。勒布朗即將成為完全自由球員，若他選擇離開湖人，布朗尼的處境將變得耐人尋味：若詹皇留守湖人發展，湖人隊可能希望保留布朗尼以繼續培養其防守與傳球視野，讓他走出屬於自己的路。若勒布朗加盟克里夫蘭騎士或金州勇士，且新東家有意促成父子再度聯手，可能會透過交易向湖人索取布朗尼。若父子兩人一同重返克里夫蘭騎士，不僅能讓出生於阿克倫的布朗尼回歸家鄉，也能為勒布朗的職業生涯畫下充滿情懷的圓滿句點。目前布朗尼正處於四年新秀合約的第二年，2026-27賽季的薪資預計約為229萬美元。雖然外界曾質疑其天花板高度，但他過去兩年的成長已讓湖人隊看到其身為輪替球員的價值。無論勒布朗最終選擇退役、續留或轉隊，布朗尼在聯盟中逐漸站穩腳跟的表現，都讓他為自己贏得了更多在NBA生存的籌碼。