洛杉磯湖人正式結束2026年賽季後，隨即引爆了自由市場的震撼彈。根據美媒《Heavy》報導，為了在休賽季換取密爾瓦基公鹿的10屆全明星巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），湖人預計將送走陣中人氣後衛里夫斯（Austin Reaves）。

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例行賽數據亮眼、季後賽失常！里夫斯成最貴籌碼

里夫斯本季雖然遭遇傷病困擾，但在出賽的51場比賽中，場均繳出23.3分、5.5助攻、4.7籃板，投籃命中率達49%。然而，他在季後賽關鍵時刻的迷失，讓湖人高層開始重新評估他與唐西奇（Luka Doncic）的適配性。

報導指出，里夫斯目前是湖人手中最具價值的交易晶片。專家預測，湖人可能會先以年薪約4500萬美金的價格與里夫斯續約，藉此拉近與字母哥大合約的差距，再搭配其他球員或選秀權進行交易。

▲密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傳出可能離開密爾瓦基，其高達1.75億美金（約55.1億台幣）的合約吸引了全聯盟的目光。（圖／美聯社／達志影像）
▲密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傳出可能離開密爾瓦基，其高達1.75億美金（約55.1億台幣）的合約吸引了全聯盟的目光。（圖／美聯社／達志影像）
公鹿不排斥交易！　字母哥時代可能終結

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日爆料，密爾瓦基公鹿對於交易這位31歲的奪冠功臣抱持開放態度。對於湖人而言，這是一個組建「字母哥+唐西奇」夢幻歐陸組合的絕佳機會，而非繼續維持目前在關鍵時刻表現不穩的「里夫斯+唐西奇」組合。

資深評論員戴布爾（Max Dible）認為，里夫斯雖然在例行賽是组织魔術師，但在聚光燈下的軟手表現已成為球隊上限的瓶頸。換入安戴托昆波，不僅能補強湖人禁區防守，更能分擔東契奇的進攻壓力。雖然這項「1.75 億美金大交易」目前仍處於傳聞階段，但里夫斯身價在市場上居高不下，這筆重磅交易很有可能在今年夏天正式成真。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...