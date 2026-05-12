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福爾摩沙夢想家今（12）日坐鎮台中主場洲際迷你蛋，展開與新竹御嵿攻城獅的季後賽系列賽第二戰。夢想家此役展現強悍防守，開局便掌握節奏，最終以83：61大勝對手，將系列賽大比分扳成1：1平手。兩場主場賽事皆吸引滿場球迷支持，現場氣氛熱烈。開賽之初，夢想家隨即透過防守轉換發動4：0攻勢。首節蔣淯安與馬建豪展現得分爆發力，兩人單節各砍7分，助隊維持微幅領先。次節夢想家加強防守壓迫，霍爾曼（Aric Holman）禁區阻攻點燃快攻氣勢，隨後張宗憲接連取分、馬建豪完成「2+1」進攻，加上班提爾（Jeff Adrien）的串聯助攻，夢想家順利將分差拉開至雙位數，半場結束以46：36領先。易籃後，夢想家持續施壓，下半場開局再打出5：0攻勢迫使對方喊出暫停。蔣淯安外線持續穩定輸出，霍爾曼也以精彩灌籃擴大分差。末節攻城獅在夢想家的高壓防守下命中率大幅下滑，湯普金斯（Trey Thompkins）送出關鍵火鍋帶動反擊，團隊再補上外線重砲與罰球，徹底粉碎對手反撲希望，最終以22分之差收下勝利。馬建豪：23分、7籃板、2助攻。蔣淯安：15分、4籃板、5助攻。霍爾曼：11分、6籃板。張宗憲：10分。賽後夢想家總教練簡浩表示，團隊在防守策略執行上較上一場有明顯修正，但進攻籃板仍是未來需要加強的重點。攻下全場最高分的馬建豪則透露，經過與隊友及教練的溝通後，他在場上更專注於正確的選擇，逐步建立起彼此的信任。系列賽目前戰成1：1平手，夢想家下一戰將前往新竹客場踢館。球團邀請球迷持續為球員吶喊，共同並肩作戰爭取晉級機會。