洛杉磯湖人隊在西區準決賽遭奧克拉荷馬雷霆橫掃後，正式進入關鍵休賽期。根據《The Athletic》資深記者沃克（Dan Woike）與阿米克（Sam Amick）的深度報導，湖人正處於重大的轉型期，新老闆馬克·沃爾特（Mark Walter）入主後，球隊目標是模仿大聯盟豪門洛杉磯道奇隊的經營模式，建立長期的爭冠實力。他們對於當家球星唐西奇（Luka Doncic）給出組建爭冠球隊的承諾，球隊今年夏天維持現狀並非選項。
模仿道奇經營模式 組織架構全面轉型
在馬克·沃爾特接手後，湖人隊的組織架構正經歷自巴斯家族售隊後的巨大變革，總管羅布·佩林卡（Rob Pelinka）頻繁與道奇隊棒球運營總裁弗里德曼（Andrew Friedman）會面，學習道奇隊在球員發展與商業運營上的成功之道。
球隊預計增加助理總經理，並重建自2019年後便缺編的專業球探部門。球隊將發展聯盟南灣湖人搬遷至科切拉谷以爭取更多收入，但也面臨失去老將球員與發展聯盟就近練習的便利性挑戰。
雖然湖人本季拿下53勝，並在3月打出頂尖競爭力，但面對雷霆的橫掃讓現實浮上檯面。總教練雷迪克直言：「如果你想在這個組織贏得總冠軍，就必須現實地評估現況，我們現在還不夠好」。
圍繞唐西奇建隊 承諾複製達拉斯成功模式
根據報導，自交易得到唐西奇後，湖人高層便對其許下承諾：將圍繞他打造一套均衡且具競爭力的陣容，目標是復刻他2024年在達拉斯打入總冠軍賽的成功經驗。就算不能超越，至少也要能復刻。
湖人希望能有真正的籃下空接威脅，技術特點類似加福德（Daniel Gafford）和萊夫利（Dereck Lively II），但健康狀況更好；同時得到有防守端有運動能力側翼，進攻端有外線的側翼；以及另一名能和唐西奇共存的組織核心。
唐西奇明確向球團表示，希望繼續與奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）長期搭檔，兩人深厚的友誼與場上默契被視為球隊核心。據消息人士透露，唐西奇甚至強烈反對將里夫斯納入追求阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的潛在交易方案中。
詹姆斯角色轉型 英雄遲暮下的艱難抉擇
本賽季在總教練JJ·雷迪克（JJ Redick）的協調下，詹姆斯（LeBron James）為了團隊利益選擇「退居幕後」，成功轉型為聯盟最出色的角色球員，讓唐西奇與里夫斯主導進攻。
儘管詹姆斯在3月份打出驚人效率，但隨著賽季結束，即將年滿42歲的他面臨續約、離隊或退役的抉擇。湖人必須決定詹姆斯是否還能融入圍繞唐西奇建隊的宏大計畫。
湖人休賽季工作很多 留下主力是關鍵
首要關注的是即將成為完全自由球員的勒布朗·詹姆斯（LeBron James）。儘管湖人高層已公開表達留人意願，但詹姆斯表示將花數周時間考慮未來，目前退役、離隊或續留皆在選項中。由於球隊正轉型為以唐西奇（Luka Doncic）為核心，即將42歲的詹姆斯若選擇續約，其年薪連年上漲的紀錄恐將終結，且必須接受與本季相同的輔助角色。
後場大將奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）的合約情勢同樣緊繃。預計他將拒絕執行球員選項，投入非受限自由球員市場。憑藉著近兩季場均21.5分、5.7助攻的明星級數據，市場預估里夫斯能獲得年均約4000萬美元的巨額合約，吸引了公牛、籃網與爵士等隊的高度關注，這兩支球隊有能力直接「裸簽」下他。由於唐西奇已向球團明確表達希望與里夫斯長期搭檔，甚至反對將他納入任何球星交易案中，這讓湖人面臨必須開出大合約留人的壓力。
至於在季後賽表現穩定的八村壘（Rui Hachimura），則已表態熱愛洛杉磯並希望留隊，由於他具備44.3%的高三分命中率，被球團列為休賽期的優先續約對象。
在其他角色球員方面，艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）皆有可能選擇跳出合約尋求更長期的保障。特別是艾頓本季表現優異，可能會尋求更大的合同；而史馬特則因與唐西奇的合作關係，被湖人視為必須積極留下的戰力。湖人高層強調，今夏的決策將以「陣容均衡」為核心指標，全力為唐西奇打造最強的奪冠陣容。
也還有一種可能就是湖人孤注一擲，放棄一些球員來進行賭注般的補強，如果詹姆斯離開、同時湖人放棄對詹姆斯和八村壘的鳥權，他們可能擁有接近5000萬美元的薪資空間，若艾頓或史馬特拒絕執行球員選項，這個數字還可能增加。
「湖人正在倒數計時。」一位聯盟消息人士如此說道。
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在馬克·沃爾特接手後，湖人隊的組織架構正經歷自巴斯家族售隊後的巨大變革，總管羅布·佩林卡（Rob Pelinka）頻繁與道奇隊棒球運營總裁弗里德曼（Andrew Friedman）會面，學習道奇隊在球員發展與商業運營上的成功之道。
球隊預計增加助理總經理，並重建自2019年後便缺編的專業球探部門。球隊將發展聯盟南灣湖人搬遷至科切拉谷以爭取更多收入，但也面臨失去老將球員與發展聯盟就近練習的便利性挑戰。
雖然湖人本季拿下53勝，並在3月打出頂尖競爭力，但面對雷霆的橫掃讓現實浮上檯面。總教練雷迪克直言：「如果你想在這個組織贏得總冠軍，就必須現實地評估現況，我們現在還不夠好」。
根據報導，自交易得到唐西奇後，湖人高層便對其許下承諾：將圍繞他打造一套均衡且具競爭力的陣容，目標是復刻他2024年在達拉斯打入總冠軍賽的成功經驗。就算不能超越，至少也要能復刻。
湖人希望能有真正的籃下空接威脅，技術特點類似加福德（Daniel Gafford）和萊夫利（Dereck Lively II），但健康狀況更好；同時得到有防守端有運動能力側翼，進攻端有外線的側翼；以及另一名能和唐西奇共存的組織核心。
唐西奇明確向球團表示，希望繼續與奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）長期搭檔，兩人深厚的友誼與場上默契被視為球隊核心。據消息人士透露，唐西奇甚至強烈反對將里夫斯納入追求阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的潛在交易方案中。
本賽季在總教練JJ·雷迪克（JJ Redick）的協調下，詹姆斯（LeBron James）為了團隊利益選擇「退居幕後」，成功轉型為聯盟最出色的角色球員，讓唐西奇與里夫斯主導進攻。
儘管詹姆斯在3月份打出驚人效率，但隨著賽季結束，即將年滿42歲的他面臨續約、離隊或退役的抉擇。湖人必須決定詹姆斯是否還能融入圍繞唐西奇建隊的宏大計畫。
湖人休賽季工作很多 留下主力是關鍵
首要關注的是即將成為完全自由球員的勒布朗·詹姆斯（LeBron James）。儘管湖人高層已公開表達留人意願，但詹姆斯表示將花數周時間考慮未來，目前退役、離隊或續留皆在選項中。由於球隊正轉型為以唐西奇（Luka Doncic）為核心，即將42歲的詹姆斯若選擇續約，其年薪連年上漲的紀錄恐將終結，且必須接受與本季相同的輔助角色。
後場大將奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）的合約情勢同樣緊繃。預計他將拒絕執行球員選項，投入非受限自由球員市場。憑藉著近兩季場均21.5分、5.7助攻的明星級數據，市場預估里夫斯能獲得年均約4000萬美元的巨額合約，吸引了公牛、籃網與爵士等隊的高度關注，這兩支球隊有能力直接「裸簽」下他。由於唐西奇已向球團明確表達希望與里夫斯長期搭檔，甚至反對將他納入任何球星交易案中，這讓湖人面臨必須開出大合約留人的壓力。
在其他角色球員方面，艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）皆有可能選擇跳出合約尋求更長期的保障。特別是艾頓本季表現優異，可能會尋求更大的合同；而史馬特則因與唐西奇的合作關係，被湖人視為必須積極留下的戰力。湖人高層強調，今夏的決策將以「陣容均衡」為核心指標，全力為唐西奇打造最強的奪冠陣容。
也還有一種可能就是湖人孤注一擲，放棄一些球員來進行賭注般的補強，如果詹姆斯離開、同時湖人放棄對詹姆斯和八村壘的鳥權，他們可能擁有接近5000萬美元的薪資空間，若艾頓或史馬特拒絕執行球員選項，這個數字還可能增加。
「湖人正在倒數計時。」一位聯盟消息人士如此說道。
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