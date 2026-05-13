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球隊預計增加助理總經理，並重建自2019年後便缺編的專業球探部門

▲總管佩林卡（Rob Pelinka）頻繁與道奇隊棒球運營總裁弗里德曼（Andrew Friedman）會面，學習道奇隊在球員發展與商業運營上的成功之道。（圖／美聯社／達志影像）

湖人高層便對其許下承諾：將圍繞他打造一套均衡且具競爭力的陣容

唐西奇明確向球團表示，希望繼續與奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）長期搭檔

▲自交易得到唐西奇（Luka Doncic）後，湖人高層便對其許下承諾：將圍繞他打造一套均衡且具競爭力的陣容，目標是復刻他2024年在達拉斯打入總冠軍賽的成功經驗。（圖／路透／達志影像）

42歲的詹姆斯若選擇續約，其年薪連年上漲的紀錄恐將終結

市場預估里夫斯能獲得年均約4000萬美元的巨額合約，吸引了公牛、籃網與爵士等隊的高度關注

▲儘管湖人高層已公開表達留人意願，但詹姆斯表示將花數周時間考慮未來，目前退役、離隊或續留皆在選項中。（圖／美聯社／達志影像）

被球團列為休賽期的優先續約對象

放棄一些球員來進行賭注般的補強