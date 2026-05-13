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金州勇士隊今夏將展開「大物狩獵」計畫，球團總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）被賦予重任，必須在柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）身邊尋找奪冠的勝利方程式。根據最新消息，比起交易難度極高的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），目前效力於洛杉磯快艇隊的球星雷納德（Kawhi Leonard）被視為勇士更有可能爭取到的目標。雅虎體育（Yahoo Sports）記者歐康納（Kevin O'Connor）指出，隨著洛杉磯快艇隊開始轉向建立更年輕、速度更快且更具運動能力的陣容，現在可能是勇士隊詢問雷納德交易可能性的絕佳時機。快艇隊在即將到來的選秀中握有第5順位籤，這可能促使他們加速重組現有輪換陣容。勇士隊記史雷特（Anthony Slater）在ESPN節目中提到，勇士正評估手中第11順位選秀籤的價值。若快艇願意討論雷納德的交易，勇士的第一句話肯定會從第11順位籤開始談起。事實上，勇士在季中交易截止日前就曾對雷納德展開追求，雖然當時遭到快艇拒絕，但外界預期勇士今夏的補強態度會更加積極。雷納德下個賽季將進入合約最後一年，薪資高達5,030萬美元。為了配平薪資，勇士隊可能需要送出前鋒巴特勒（Jimmy Butler）才能完成交易。歐康納認為，快艇隊目前已不具備競爭力，爭冠窗口已經關閉，是時候邁向新時代了。儘管一個健康且充滿動力的人選能讓勇士重返頂峰，但巴特勒的傷病恢復情況，以及雷納德近年來有限的出勤率，仍是勇士總管小鄧利維可能感到遲疑的因素。儘管存在風險，但若勇士想要進行大規模的豪賭，引進雷納德絕對是最震撼的選擇之一。比起公鹿隊是否願意放走字母哥的高度不確定性，合約即將到期且球隊正值轉型期的雷納德，無疑為勇士提供了一個更為現實的交易機會。勇士球團預計至少會先探詢快艇隊的交易口風，以求在競爭激烈的西區重回爭冠行列。