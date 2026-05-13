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洛杉磯湖人在2026年季後賽次輪止步後，當家球星唐西奇（Luka Doncic）並未選擇休假放鬆，而是立即進入了「戰鬥模式」。根據權威媒體《The Athletic》報導，唐西奇已經重啟了那套在去年夏天讓他引發全球關注、幫助他體態大轉型的「嚴格休賽季飲食計畫」，目標是以巔峰狀態迎接新賽季。唐西奇在今年季後賽飽受腿後腱傷勢困擾，導致他在關鍵的第二輪只能作壁上觀，眼睜睜看著球隊被橫掃。不過報導指出，他目前的腿傷已完全不會疼痛，這對湖人球迷來說無疑是最好的消息。去年夏天，唐西奇曾因為一張精壯的體態照在網路瘋傳而成為話題，隨後他也確實打出了生涯代表作。現在，他決定沿用同一套高標準的飲食與體能管理，確保在2026-27賽季開打前，身體能處於完美的對抗狀態。唐西奇在上個賽季以場均33.5分領跑全聯盟，並繳出7.7籃板、8.5助攻的全能數據。湖人高層目前的頭號方針，就是確保唐西奇能健康、且不受限地進行休賽季備戰，因為不論湖人最終補強了哪些球員，唐西奇的體能與健康才是這支球隊的根基。相較於過去幾年常在休賽季被質疑身材走樣，現在的唐西奇顯然已經學會如何更有職業精神地管理自己。即便目前正處於女兒監護權的私生活壓力中，他仍能在籃球事業上保持高度自律，這讓外界對他明年在洛杉磯的表現抱持極大期待。