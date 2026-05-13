昨日根據「ESPN」報導，密爾瓦基公鹿正式把當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）擺上交易桌，震撼全NBA。《SB Nation》記者歐唐納（Ricky O'Donnell）稍早依據近5個月各路消息，整理成6大潛在交易包裹，其中不乏如塞爾提克布朗（Jaylen Brown）、尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）、灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）等球星，全都成為籌碼。
公鹿向字母哥下最後通牒：不續約就滾蛋
由於字母哥合約將在明年球季結束後到期，公鹿隊老闆艾登斯（Wesley Edens）昨日已公開向字母哥發出最後通牒，未來只給他2條路走，提前簽下合約續留密爾瓦基、不然就是今夏被交易，隨著NBA準備進入休賽期，這段傳聞已久的謠言可能終於要成真，公鹿也明確表示準備好聽取各方報價。
根據「ESPN」記者Shams Charania報導，公鹿對交易字母哥持「開放態度」，他們需求也很明確，就是年輕的潛力新星、以及大量的選秀權。這份報導出現在今年選秀試訓會前夕，這正是全聯盟聚集在芝加哥進行初步交易對話的場所，時機點同樣微妙。
季後賽結局影響甚大 綠衫軍正式加入爭奪戰
據傳聞，馬刺、火箭與雷霆3支西區季後賽強權，在交易截止日前皆對交易字母哥不感興趣。但火箭在首輪出局後會改變主意嗎？馬刺或雷霆若未能奪冠，會重新考慮嗎？此外，在被認為有機會爭冠、卻於季後賽首輪爆冷出局的塞爾提克，也是值得關注的競爭者。
字母哥要去哪？6大潛在交易包裹整理
以下是6個圍繞字母哥的合理交易包裹，文末還會額外介紹2支黑馬球隊：
一、邁阿密熱火
📍公鹿得到：赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel’el Ware）、雅庫奇奧尼斯（Kasparas Jakucionis）、今年第13順位選秀權、2030年首輪籤、2032年首輪籤
📍熱火得到：「字母哥」阿德托昆博、普林斯（Taurean Prince）
🏀分析：薪資匹配上較為複雜，但仍有框架可行。熱火持有3個首輪籤可交易。雖然韋爾可能未達公鹿要求的「潛力新星」標準，但在大環境改變，且字母哥合約即將到期，這可能是公鹿能拿到的最好包裹。熱火則能藉此突破目前的陣容上限。
二、克里夫蘭騎士
📍公鹿得到：莫布利（Evan Mobley）、梅里爾（Sam Merrill）、2030首輪籤、2032年首輪籤
📍騎士得到：「字母哥」阿德托昆博
🏀分析：騎士目前受限於「第二層薪資上限」，因而無法合併薪資，但今夏有望透過整理合約，降至稅線之下。莫布利是公鹿能在市場上換回最好的年輕球員，也是最吸引人的籌碼，他下個月才滿25歲，雖進攻成長停滯但防守依舊頂尖，公鹿未來若想徹底重建，也可將其換回更多資產。
三、波士頓塞爾提克、亞特蘭大老鷹
📍公鹿得到：里薩謝（Zaccharie Risacher）、岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）、基斯珀特（Corey Kispert）、今年第8順位、2027、2032年首輪（塞爾提克）
📍塞爾提克得到：「字母哥」阿德托昆博
📍老鷹得到：布朗（Jaylen Brown）
🏀分析：讓布朗回到家鄉亞特蘭大，字母哥去波士頓。老鷹送出已失去輪替位置的前狀元里薩謝與今年第8號籤，來換取布朗；綠軍得以徹底升級核心，衝擊明年冠軍，公鹿則獲得2個前10順位選秀權。
四、明尼蘇達灰狼
📍公鹿得到：戈貝爾（Rudy Gobert）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、2032年首輪籤
📍灰狼得到：「字母哥」阿德托昆博、波蒂斯（Bobby Portis）
🏀分析：此包裹雖無頂級新星，但有許多可轉手資產。麥克丹尼爾斯是聯盟最強翼防守者之一，戈貝爾仍具備頂級防守威懾力，公鹿後續可將這2人，再換回更多首輪籤。
五、波特蘭拓荒者
📍公鹿得到：格蘭特（Jerami Grant）、亨德森（Scoot Henderson）、楊瀚森、歸還2028、2030年選秀互換權、2032年首輪籤
📍拓荒者得到：「字母哥」阿德托昆博
🏀分析： 拓荒者新老闆鄧頓（Tom Dundon）可能想幹大事，拓荒者是很自然的交易夥伴，因為他們握有公鹿的選秀互換權，公鹿能拿回選秀主導權，並獲得開始展露天賦的亨德森與潛力中鋒楊瀚森等新星。
六、紐約尼克
📍公鹿得到：唐斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）、麥克布萊德（Miles McBride）、科萊克（Tyler Kolek）、2032年首輪籤
📍尼克得到：「字母哥」阿德托昆博、透納（Myles Turner）、庫茲馬（Kyle Kuzma）
🏀分析：若尼克順利挺進總冠軍賽，但最終被馬刺或雷霆徹底擊潰，可能已說明他們這個陣容的上限。雖然對尼克來說代價高昂，幾乎拆掉最重要的2位先發側翼，但能獲得頂級巨星字母哥機會稍縱即逝，公鹿方面，能將唐斯、阿努諾比等高價值球星，轉賣成更多資產。
魔術、黃蜂有望殺出？成為字母哥新東家
📍奧蘭多魔術： 若以一哥班切羅（Paolo Banchero）為交易核心？雖然無法解決投籃與傷病問題，但能瞬間升級天賦，進入爭冠模式。
📍夏洛特黃蜂： 黃蜂自2026年1月1月以來，擁有聯盟最佳淨效率值，但他們需要內線對抗能力，若黃蜂決定「梭哈」所有選秀權，並送出布里奇斯（Miles Bridges）等人來匹配薪資，成果將非常驚人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於字母哥合約將在明年球季結束後到期，公鹿隊老闆艾登斯（Wesley Edens）昨日已公開向字母哥發出最後通牒，未來只給他2條路走，提前簽下合約續留密爾瓦基、不然就是今夏被交易，隨著NBA準備進入休賽期，這段傳聞已久的謠言可能終於要成真，公鹿也明確表示準備好聽取各方報價。
根據「ESPN」記者Shams Charania報導，公鹿對交易字母哥持「開放態度」，他們需求也很明確，就是年輕的潛力新星、以及大量的選秀權。這份報導出現在今年選秀試訓會前夕，這正是全聯盟聚集在芝加哥進行初步交易對話的場所，時機點同樣微妙。
季後賽結局影響甚大 綠衫軍正式加入爭奪戰
據傳聞，馬刺、火箭與雷霆3支西區季後賽強權，在交易截止日前皆對交易字母哥不感興趣。但火箭在首輪出局後會改變主意嗎？馬刺或雷霆若未能奪冠，會重新考慮嗎？此外，在被認為有機會爭冠、卻於季後賽首輪爆冷出局的塞爾提克，也是值得關注的競爭者。
字母哥要去哪？6大潛在交易包裹整理
以下是6個圍繞字母哥的合理交易包裹，文末還會額外介紹2支黑馬球隊：
一、邁阿密熱火
📍公鹿得到：赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel’el Ware）、雅庫奇奧尼斯（Kasparas Jakucionis）、今年第13順位選秀權、2030年首輪籤、2032年首輪籤
📍熱火得到：「字母哥」阿德托昆博、普林斯（Taurean Prince）
🏀分析：薪資匹配上較為複雜，但仍有框架可行。熱火持有3個首輪籤可交易。雖然韋爾可能未達公鹿要求的「潛力新星」標準，但在大環境改變，且字母哥合約即將到期，這可能是公鹿能拿到的最好包裹。熱火則能藉此突破目前的陣容上限。
📍公鹿得到：莫布利（Evan Mobley）、梅里爾（Sam Merrill）、2030首輪籤、2032年首輪籤
📍騎士得到：「字母哥」阿德托昆博
🏀分析：騎士目前受限於「第二層薪資上限」，因而無法合併薪資，但今夏有望透過整理合約，降至稅線之下。莫布利是公鹿能在市場上換回最好的年輕球員，也是最吸引人的籌碼，他下個月才滿25歲，雖進攻成長停滯但防守依舊頂尖，公鹿未來若想徹底重建，也可將其換回更多資產。
📍公鹿得到：里薩謝（Zaccharie Risacher）、岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）、基斯珀特（Corey Kispert）、今年第8順位、2027、2032年首輪（塞爾提克）
📍塞爾提克得到：「字母哥」阿德托昆博
📍老鷹得到：布朗（Jaylen Brown）
🏀分析：讓布朗回到家鄉亞特蘭大，字母哥去波士頓。老鷹送出已失去輪替位置的前狀元里薩謝與今年第8號籤，來換取布朗；綠軍得以徹底升級核心，衝擊明年冠軍，公鹿則獲得2個前10順位選秀權。
📍公鹿得到：戈貝爾（Rudy Gobert）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、2032年首輪籤
📍灰狼得到：「字母哥」阿德托昆博、波蒂斯（Bobby Portis）
🏀分析：此包裹雖無頂級新星，但有許多可轉手資產。麥克丹尼爾斯是聯盟最強翼防守者之一，戈貝爾仍具備頂級防守威懾力，公鹿後續可將這2人，再換回更多首輪籤。
📍公鹿得到：格蘭特（Jerami Grant）、亨德森（Scoot Henderson）、楊瀚森、歸還2028、2030年選秀互換權、2032年首輪籤
📍拓荒者得到：「字母哥」阿德托昆博
🏀分析： 拓荒者新老闆鄧頓（Tom Dundon）可能想幹大事，拓荒者是很自然的交易夥伴，因為他們握有公鹿的選秀互換權，公鹿能拿回選秀主導權，並獲得開始展露天賦的亨德森與潛力中鋒楊瀚森等新星。
📍公鹿得到：唐斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）、麥克布萊德（Miles McBride）、科萊克（Tyler Kolek）、2032年首輪籤
📍尼克得到：「字母哥」阿德托昆博、透納（Myles Turner）、庫茲馬（Kyle Kuzma）
🏀分析：若尼克順利挺進總冠軍賽，但最終被馬刺或雷霆徹底擊潰，可能已說明他們這個陣容的上限。雖然對尼克來說代價高昂，幾乎拆掉最重要的2位先發側翼，但能獲得頂級巨星字母哥機會稍縱即逝，公鹿方面，能將唐斯、阿努諾比等高價值球星，轉賣成更多資產。
📍奧蘭多魔術： 若以一哥班切羅（Paolo Banchero）為交易核心？雖然無法解決投籃與傷病問題，但能瞬間升級天賦，進入爭冠模式。
📍夏洛特黃蜂： 黃蜂自2026年1月1月以來，擁有聯盟最佳淨效率值，但他們需要內線對抗能力，若黃蜂決定「梭哈」所有選秀權，並送出布里奇斯（Miles Bridges）等人來匹配薪資，成果將非常驚人。