NBA美國職籃（National Basketball Association）傳來令人心碎的消息，聯盟歷史上首位公開出櫃的現役男運動員傑森·柯林斯（Jason Collins），在與腦癌進行了英勇的搏鬥後，於今（13）日不幸過世，享年47歲。柯林斯的家人透過NBA發表聲明，證實他死於侵略性極強的膠質母細胞瘤（Glioblastoma）。

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勇敢對抗病魔　將癌症視為另一個挑戰

柯林斯是在2025年12月公開其罹患第四期腦癌的消息。當時他形容大腦中的腫瘤如同「一隻帶著觸角、寬度如棒球般的怪物」。由於腫瘤位置無法進行手術切除，醫師曾告知若不接受治療，生命僅剩3個月。

儘管如此，柯林斯仍積極嘗試各種創新療法，希望能為未來的醫療標準貢獻數據。他曾感性地將抗癌過程與當初出櫃的決定做類比，表示：「如果我現在做的事情無法救活我，但能幫助到未來同樣面臨此診斷的人，那便深具意義」。

打破體壇禁忌　首位在四大職業賽事出櫃的現役球員

柯林斯在2013年公開出櫃，成為北美四大男子職業運動聯賽（MLB、NBA、NFL、NHL）中，首位勇於承認自己同性戀身分的現役球員，此舉震驚了當時的體育界。

傳奇生涯：柯林斯於2001年以首輪第18順位進入NBA，生涯效力過籃網、老鷹、塞爾提克、灰熊、灰狼及巫師等隊，總計出賽735場。

影響深遠：NBA總裁亞當·蕭華（Adam Silver）在聲明中讚揚柯林斯，稱其影響力遠超籃球場：「傑森幫助NBA、WNBA以及整個運動社群變得更具包容力，他將因打破障礙以及其生命中所展現的善良與人性而被世人銘記」。

遺志長存：鼓勵每個人勇敢做真實的自己

柯林斯的雙胞胎兄弟傑隆·柯林斯（Jarron Collins）同樣曾征戰NBA多年，目前於鵜鶘隊擔任助理教練。柯林斯的家人在聲明中表示：「傑森以意想不到的方式改變了許多人的生活，他是所有認識他及遠方仰慕他的人的靈感來源」。

柯林斯生前最後一段受訪文字，再次體現了他的生命哲學：「當你能以真實、不畏懼的自我出現在眾人面前時，生活會變得美好許多」。他的離世不僅是籃球界的損失，也象徵著體壇失去了一位人權鬥士與勇氣的化身。


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...