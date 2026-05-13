NBA曼菲斯灰熊隊今日陷入巨大的哀傷，球團證實陣中29歲前鋒克拉克（Brandon Clarke）已於今（13）日過世。根據報導，這名被隊友譽為「最溫柔靈魂」的球員被發現倒臥於家中，救護人員到場後宣布不治，根據美國媒體TMZ報導，警方初步懷疑死因與藥物過量有關。
曾獲選年度新秀陣容 場均貢獻10.2分
克拉克的經紀公司 Priority Sports 於本周三證實了他的死訊，聲明中感性表示：「我們對布蘭登·克拉克的離世感到無比悲痛，他是我們所有人深愛的人，也是每位朋友與家人最堅強的後盾。」
克拉克出生於溫哥華，隨後移居美國，大學時期曾效力聖荷西州大與岡薩加大學，並在2019年選秀會首輪第21順位被選中後加盟灰熊隊。他在NBA首個賽季便入選最佳新秀陣容，生涯場均貢獻10.2分、5.5籃板，是灰熊隊陣中資歷最深且備受愛戴的領袖之一。
死因疑雲 生前捲入法律糾紛
根據洛杉磯消防局通報，醫護人員於上周六下午5點左右接獲醫療緊急求救，前往聖費南多谷的一處民宅，發現克拉克已無生命跡象。警方表示目前並未發現他殺嫌疑，但懷疑其死因可能涉及藥物過量。
令人遺憾的是，克拉克在過世前一個月曾於阿肯色州被捕，當時他涉嫌在高速公路上與警方展開追逐，並被指控非法持有及販運受管制物質。在案件尚未結案之際，這位曾經充滿活力的球員卻以這種方式結束了生命。
球團與聯盟哀悼：他的影響力將永被銘記
灰熊隊官方聲明中表示：「布蘭登是一名優秀的隊友，更是個更好的人，他對球團及曼菲斯社區的貢獻將永遠不會被遺忘。」NBA秘書長亞當·席爾佛（Adam Silver）也發布聲明，讚揚克拉克對比賽的熱情與鬥志，並對其家屬表達深切慰問。
克拉克生前熱衷公益，即便在29歲生日當天，仍不忘向當地小學捐贈書籍與資源。他曾說過：「我希望能讓孩子們明白學校與閱讀的重要性。」如今這位致力於回饋社區的球員驟然離世，留給球迷與曼菲斯社區無盡的追思。
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克拉克的經紀公司 Priority Sports 於本周三證實了他的死訊，聲明中感性表示：「我們對布蘭登·克拉克的離世感到無比悲痛，他是我們所有人深愛的人，也是每位朋友與家人最堅強的後盾。」
克拉克出生於溫哥華，隨後移居美國，大學時期曾效力聖荷西州大與岡薩加大學，並在2019年選秀會首輪第21順位被選中後加盟灰熊隊。他在NBA首個賽季便入選最佳新秀陣容，生涯場均貢獻10.2分、5.5籃板，是灰熊隊陣中資歷最深且備受愛戴的領袖之一。
死因疑雲 生前捲入法律糾紛
根據洛杉磯消防局通報，醫護人員於上周六下午5點左右接獲醫療緊急求救，前往聖費南多谷的一處民宅，發現克拉克已無生命跡象。警方表示目前並未發現他殺嫌疑，但懷疑其死因可能涉及藥物過量。
令人遺憾的是，克拉克在過世前一個月曾於阿肯色州被捕，當時他涉嫌在高速公路上與警方展開追逐，並被指控非法持有及販運受管制物質。在案件尚未結案之際，這位曾經充滿活力的球員卻以這種方式結束了生命。
球團與聯盟哀悼：他的影響力將永被銘記
灰熊隊官方聲明中表示：「布蘭登是一名優秀的隊友，更是個更好的人，他對球團及曼菲斯社區的貢獻將永遠不會被遺忘。」NBA秘書長亞當·席爾佛（Adam Silver）也發布聲明，讚揚克拉克對比賽的熱情與鬥志，並對其家屬表達深切慰問。
克拉克生前熱衷公益，即便在29歲生日當天，仍不忘向當地小學捐贈書籍與資源。他曾說過：「我希望能讓孩子們明白學校與閱讀的重要性。」如今這位致力於回饋社區的球員驟然離世，留給球迷與曼菲斯社區無盡的追思。