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洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今（13）日在對陣舊金山巨人隊賽前投下震撼彈，表示將針對近期陷入打擊低潮的大谷翔平採取異例的休養措施。羅伯茲透露，雖然尚未最終定案，但極大機率讓大谷在接下來兩天（台灣時間14、15日）的比賽中免除打擊職務，以減輕其攻擊端的負擔。大谷翔平預計將在台灣時間14日的比賽中迎來本季第7次先發登板。羅伯茲教練表示，目前傾向於讓大谷在當日「專注於投球」，而不排入先發打序，這與大谷過去幾年習慣的「投打二刀流」同時出賽模式有顯著不同。羅伯茲解釋，大谷近期的打擊品質出現下滑跡象，包括追打壞球增加、無法執行比賽計畫等，這通常是需要休養的訊號。緊接著在登板隔日的15日（台灣時間），羅伯茲已明確表示大谷將缺席先發打序名單，迎來本季第一次真正的完全休兵日。從長遠來看，這對大谷的打擊可能是一次有效的「重新開機（Reset）」。但無法將大谷的名字寫在打序的第一棒，會不會影響到球隊進攻火力仍待觀察。若比賽後段出現關鍵勝負點，大谷仍可能以代打身分待命。大谷翔平近期陷入加盟道奇隊後最長的打擊瓶頸：自4月26日敲出第6轟以來，已連續11場比賽、51打席未擊出全壘打。5月至今打擊率僅.111（36打數4安打），且直近23場比賽中僅有1支全壘打產出。羅伯茲觀察到，儘管大谷在練球時表現優異，但進入正式比賽時，常會陷入試圖靠「用力揮棒」來打破僵局的陷阱，導致攻擊效率不彰。教練團希望透過連兩日的打擊休養，讓大谷能在身體與心理層面都獲得緩解，重拾身為重砲手的威懾力。