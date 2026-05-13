根據ESPN報導，費城76人隊籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）已正式離職。消息人士指出，莫雷於今（13）日與球隊老闆哈里斯（Josh Harris）及布利策（David Blitzer）會面後，雙方達成協議分道揚鑣。目前76人高層工作將暫時由邁爾斯（Bob Myers）主導，他曾經是勇士王朝獲得4座總冠軍的重要推手。
戰績不符預期 「三巨頭」合體成效低迷
莫雷掌管76人籃球事務長達6個賽季，期間繳出270勝212敗的戰績，並5度闖入季後賽。然而，76人在其任內始終未能突破季後賽第二輪的魔咒。
莫雷任內最重大的操作包括交易來哈登（James Harden）以及簽下明星前鋒喬治（Paul George）。儘管帳面陣容豪華，但由喬治、馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）組成的三巨頭，在過去兩個賽季（含季後賽）僅共同出賽43場，戰績為21勝22敗，勝率未達五成。此外，這三名核心球員下個賽季的薪資總額將高達1.53億美元。
勇士王朝建築師邁爾斯代掌大局
在莫雷離職後，現任哈里斯·布利策體育娛樂公司（HBSE）體育總裁的邁爾斯將主導新任總管的搜尋工作，並在過渡期間監督籃球部門運作。邁爾斯曾是金州勇士隊四座總冠軍的操盤手，他的介入預示著76人將迎來大規模的內部評估與重組。
主帥納斯確定留任 執教表現獲肯定
儘管管理層發生大地震，但消息指出，總教練納斯（Nick Nurse）將繼續留任，邁向他在費城的第四個賽季。納斯在費城的執教戰績為116勝130敗，雖然去年因傷病問題僅取得24勝58敗，但他兩度帶隊殺入季後賽，且在本季首輪季後賽上演大驚奇，帶領球隊在1：3落後的情況下逆轉淘汰波士頓塞爾提克隊。
莫雷在選秀上雖有佳作，例如在2025年選秀中以探花籤選中後衛艾吉康（VJ Edgecombe），該名新秀在新人王票選中高居第三。然而，他在本季交易截止日前將麥肯（Jared McCain）交易至奧克拉荷馬雷霆的決定也引發討論，後者目前已成為雷霆輪換陣容中的重要一員。
隨著邁爾斯的接手，76人隊將在今夏面臨關鍵的轉捩點，如何在高額薪資與奪冠目標間取得平衡，將是下一任總管的首要課題。
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莫雷掌管76人籃球事務長達6個賽季，期間繳出270勝212敗的戰績，並5度闖入季後賽。然而，76人在其任內始終未能突破季後賽第二輪的魔咒。
莫雷任內最重大的操作包括交易來哈登（James Harden）以及簽下明星前鋒喬治（Paul George）。儘管帳面陣容豪華，但由喬治、馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）組成的三巨頭，在過去兩個賽季（含季後賽）僅共同出賽43場，戰績為21勝22敗，勝率未達五成。此外，這三名核心球員下個賽季的薪資總額將高達1.53億美元。
在莫雷離職後，現任哈里斯·布利策體育娛樂公司（HBSE）體育總裁的邁爾斯將主導新任總管的搜尋工作，並在過渡期間監督籃球部門運作。邁爾斯曾是金州勇士隊四座總冠軍的操盤手，他的介入預示著76人將迎來大規模的內部評估與重組。
主帥納斯確定留任 執教表現獲肯定
儘管管理層發生大地震，但消息指出，總教練納斯（Nick Nurse）將繼續留任，邁向他在費城的第四個賽季。納斯在費城的執教戰績為116勝130敗，雖然去年因傷病問題僅取得24勝58敗，但他兩度帶隊殺入季後賽，且在本季首輪季後賽上演大驚奇，帶領球隊在1：3落後的情況下逆轉淘汰波士頓塞爾提克隊。
莫雷在選秀上雖有佳作，例如在2025年選秀中以探花籤選中後衛艾吉康（VJ Edgecombe），該名新秀在新人王票選中高居第三。然而，他在本季交易截止日前將麥肯（Jared McCain）交易至奧克拉荷馬雷霆的決定也引發討論，後者目前已成為雷霆輪換陣容中的重要一員。
隨著邁爾斯的接手，76人隊將在今夏面臨關鍵的轉捩點，如何在高額薪資與奪冠目標間取得平衡，將是下一任總管的首要課題。
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