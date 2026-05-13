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在西區季後賽次輪第五戰開打前，聖安東尼奧馬刺隊與明尼蘇達灰狼隊的球員及全場觀眾，共同為近期不幸逝世的曼菲斯灰熊隊前鋒布蘭登·克拉克（Brandon Clarke）以及NBA歷史首位出櫃球員傑森·柯林斯（Jason Collins）舉行了莊嚴的默哀儀式。這兩位對聯盟具有深遠影響的成員在短短時間內接連離世，令整個NBA社群陷入哀悼。效力於曼菲斯灰熊隊的29歲前鋒布蘭登·克拉克於本周傳出死訊。根據最新消息，洛杉磯警方正在調查這起疑似藥物過量的案件，因為在克拉克位於洛杉磯的住所中發現了相關物品。克拉克在其七年的職業生涯中均效力於灰熊隊，曾於首個賽季入選最佳新秀陣容，並在2022年簽下了一份4年5200萬美元的續約合同。然而，職業生涯末期他飽受傷病困擾，本賽季僅出賽兩場。除了球場表現，他在曼菲斯成立個人基金會積極回饋社區，被聯盟秘書長席爾佛（Adam Silver）讚譽為一位充滿熱情與鬥志的優秀領導者。另一位令人惋惜的成員是現年47歲的傑森·柯林斯。身為NBA歷史上首位公開同性戀身分的現役球員，柯林斯的家人於今日宣布他已與腦癌（膠質母細胞瘤）進行了長期的搏鬥，最終不幸過世。柯林斯的勇敢行為不僅打破了體壇禁忌，更為後進球員鋪平了具包容性的道路。隨著噩耗傳開，從費城、克里夫蘭到華盛頓，各支球隊紛紛在社交媒體上表達哀悼。多位現役球星也發文致意，貝弗利（Patrick Beverley）感性表示「NBA是一個兄弟會」，比爾（Bradley Beal）則發文祝福克拉克安息。這場在馬刺主場舉行的默哀儀式，不僅是對兩位逝者的最後致敬，更展現了NBA家族在面對悲劇時緊密連結的韌性與情感。