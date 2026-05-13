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▲湖人隊已確定將以27歲的唐西奇（Luka Doncic）為建隊核心，並將根據他的打球風格來「量身設計」下賽季的陣容配置。（圖／美聯社／達志影像）

▲季後賽表現爆發的里夫斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura），預期將在今年夏天追求更大的合約，這考驗著湖人管理層的薪資操盤智慧。（圖／美聯／達志影像）

洛杉磯湖人在西區準決賽慘遭奧克拉荷馬雷霆橫掃後，球隊隨即轉入休賽季模式。總經理佩林卡（Rob Pelinka）與總教練瑞迪克（JJ Redick）對外召開記者會，明確表達希望41歲的詹姆斯（LeBron James）能續披紫金戰袍，並強調球隊會給予這位傳奇巨星充分的時間與尊嚴來思考下一階段的去留。詹姆斯剛剛結束了他史無前例的第23個NBA 賽季，目前身為完全自由球員的他，擁有決定下一站或選擇掛靴的自由。佩林卡表示：「任何球隊，包括我們在內，都會渴望詹姆斯在名單中。我們現在最想做的，就是尊重並榮耀他的決策過程。」佩林卡強調，球隊願意等待數週，讓詹姆斯與家人、核心團隊充分溝通，「他想不想再打一年？這需要時間來判斷，我們會尊重他的決定。」本賽季詹姆斯因傷缺陣22場，場均20.9分創下生涯新低。他在賽後笑稱，自己生涯首度擔任唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）之後的「第三進攻點」。儘管如此，他在3月份展現出的二號組織者角色極其成功，也幫助湖人拿下了53勝並奪得太平洋組冠軍。佩林卡明確表示，未來的陣容將圍繞著27歲的得分王唐西奇重新設計，「唐西奇是我們長遠未來最重要的領導者，我們將根據他的需求來調整陣容原型。」除了詹姆斯，湖人休賽季最重要的交易將是里夫斯（Austin Reaves）的新合約。里夫斯預計跳脫合約追求一份巨額長約，佩林卡證實雙方都有極高的意願繼續合作。此外，湖人還面臨多位自由球員的留人考驗，包括在季後賽表現神勇的八村壘（Rui Hachimura）、射手肯納德（Luke Kennard）。至於先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）與防守悍將史馬特（Marcus Smart）分別擁有810萬美金與540萬美金的球員選項，目前兩人皆表示尚未決定去向。