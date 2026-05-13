我是廣告 請繼續往下閱讀

中華民國籃球協會（以下簡稱中華籃協）第14屆理事長改選將於5月底登場，隨著現任理事長謝典霖兩屆任期屆滿，新任龍頭之爭已進入白熱化階段。籃協公告理事長、理事及監事登記參選名單，確認由基隆市議會議長童子瑋、國際中橡集團董事長辜公怡以及律師張清雲共同角逐，形成激烈的「3搶1」局面。在正式公告的名單中，最具話題性的候選人莫過於現年43歲的企業界重量級人物辜公怡。身為辜振甫長孫、辜啟允之子的辜公怡，現任國際中橡董事長及台泥董事，擁有美國賓州大學華頓商學院學歷，並曾於摩根史坦利投資銀行部門擔任副總裁，金融背景極為紮實。外界分析，辜公怡此次參選被視為企業界力量導入體育專業領導的指標。據悉他私下對籃球運動充滿熱忱，意欲透過現代化管理思維，為國內籃球環境注入新活力。另一位強棒候選人童子瑋，自今年2月宣布參選以來動作頻頻，展現勢在必行的決心。近幾個月他積極拜會雙職籃（P. LEAGUE+、T1 LEAGUE）、SBL聯賽大老及基層人士，佈局極為迅速。由於現任理事長謝典霖在彰化及地方深耕多年，童子瑋與辜公怡目前皆全力爭取原本支持「謝系」的選票。在多方角逐的結構下，地方勢力與專業人士的選票整合，將成為誰能勝出的關鍵轉捩點。籃協預計於明（13）日下午15時在體育聯合辦公大樓辦理第14屆選舉號次抽籤，並於籃協官方FB、IG平台進行線上直播。最終的會員大會及理事長選舉，將於5月31日在彰化縣議會舉行。屆時，新任籃協理事長將正式出爐，引領台灣籃球邁向新紀元。