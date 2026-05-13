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聖安東尼奧馬刺隊與明尼蘇達灰狼隊的季後賽系列戰進入白熱化。在昨日下午馬刺隊返抵聖安東尼奧後，傳奇教頭「波總」波波維奇（Gregg Popovich）被目擊一下飛機便直奔機場某處，與陣中超級新秀文班亞馬（Victor Wembanyama）進行一對一談話。這幕師徒對話的畫面隨後在網路瘋傳，馬刺傳奇們積極投入球隊重建之中，無疑是他們能夠快速崛起的關鍵。文班亞馬在上一場於明尼蘇達進行的第四戰中遭到驅逐出場，導致系列賽被灰狼扳成2-2平手。雖然外界一度擔心他可能面臨禁賽，但最終確定今日能順利出賽。據消息指出，波波維奇在球隊抵達家鄉後，片刻不休地尋找文班亞馬，似乎是為了針對場上的應對與防守空間保護進行即時糾正。從流出的畫面看來，波波維奇比劃著動作，文班亞馬則在一旁虛心受教，現場氣氛宛如資深宗師對傳承者的悉心提點。由於波波維奇與文班亞馬之間巨大的身高差距，加上兩人在隊中的地位，這副畫面引發球迷無數創意聯想，不少網友戲稱這簡直是「尤達大師（Yoda）正在教導路克·天行者（Luke Skywalker）」，也有球迷形容這場景像是「功夫熊貓中的師父（Shifu）對阿波（Po）說話」。部分留言笑稱，文班亞馬緊張的小碎步，看起來就像是「剛打完架的小學生在機場遇到阿公」。除了球迷的熱議，馬刺隊傳奇名將們在重建過程中扮演的主動導師角色也備受肯定。據了解，連明尼蘇達灰狼隊內部成員——包括球員與教練團——也並未預期文班亞馬會因為上一場的爭議事件而在今日遭到禁賽。