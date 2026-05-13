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聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼的西區準決賽天王山之戰（Game 5）今（13）日點燃戰火。此前因肘擊遭驅逐的文班亞馬（Victor Wembanyama）正式歸隊，然而灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）卻在第一節就用一次「一級惡意犯規」給了這位小老弟一個震撼的歡迎禮，讓原本就緊繃的系列賽氣氛來到最高點。事件發生在第一節初期，22歲的文班亞馬在三分線外頂著戈貝爾（Rudy Gobert）的防守施展招牌後撤步跳投。然而，在文班亞馬跳起後，戈貝爾的腳部明顯侵入其落腳區，導致文班亞馬落地時險些扭傷腳踝。裁判在第一時間鳴哨後隨即進行影像回看，最終判定戈貝爾未給予射手足夠落腳空間，屬危險動作，將犯規升級為一級惡意犯規。雖然戈貝爾的動作不像第四戰文班亞馬肘擊里德（Naz Reid）那樣具有直接暴力性，但在NBA規則中，埋地雷或侵犯落腳區被視為極其危險的行為，極易導致球員嚴重受傷。這記哨音也反映出裁判試圖在關鍵的第五戰中重新掌握比賽節奏，避免肢體對抗過度演變為衝突。目前雙方戰成2比2平手，今日勝出的球隊將帶著聽牌優勢進入週五（15日）於明尼蘇達舉行的第六戰。對於灰狼而言，限制文班亞馬是贏球的唯一解答，但今日戈貝爾的開場「下馬威」顯然讓聖安東尼奧主場球迷的情緒沸騰到了頂點。