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日期 場次 時間 地點 5/16 G1 13:30 國訓中心 5/17 G2 13:30 國訓中心 5/18 G3 10:00 國訓中心 5/19 休息日 --- --- 5/20 G4 13:30 國訓中心 5/21 G5 13:30 國訓中心 5/22 G6 10:00 國訓中心

備戰2026年名古屋亞運，中華民國棒球協會正式公告「第三階段第一次中華培訓隊」集訓名單。本次培訓隊由總教練湯登凱領軍，教練團亮點包含打擊教練林加祐、投手教練姜建銘及內野教練陳偉志，並邀請外籍名帥克魯茲（Tommy Cruz）客座指導。培訓隊預計自5月16日起於國家訓練中心展開為期一週的藍白對抗賽，全力選拔出征名古屋的最強陣容。本次培訓名單以國內社會甲組及大學優秀選手為主體，共計選入18名投手、4名捕手、10名內野手及7名外野手。投手群由合作金庫王政浩、賴延峰領銜，包含台電王宇傑、郭定泓等強投，另有兩位就讀國立體大的潛力股黃玠瀚與雷皓博入列。內野陣容匯集陳敏賜、李亦崴、鄭俊瑋等好手；外野則由楊振裕、陳孝允及重砲劉鎰嘉領銜。教練團陣容：投手教練由昔日旅日強投「鐵人」姜建銘擔任，配合克魯茲的強力打擊指導，期望在集訓期間大幅提升選手競技狀態。為了檢視集訓成果並落實國手選拔，培訓隊將在5月16日至5月22日期間，於國訓中心進行共計6場的藍白對抗賽。透過高強度實戰評估球員近況，作為下一階段篩選的重要指標。【對抗賽賽程表】📍總教練：湯登凱教練團：林加祐（打擊）、姜建銘（投手）、克魯茲（打擊指導）、陳偉志（內野）、呂祐華（外野體能）📍投手（18名）：王政浩、夏忞、林佾葳、黃柏儒、賴延峰、湯羽桐、林志穎（以上合庫）、張彥澤（興富發）、游宗儒（列特博）、洪澧濛（台壽霸龍）、陳霆豪（新北凱撒）、林奕丞、郭定泓、郭子銓、王宇傑（以上台電）、黃裕哲（全越）、黃玠瀚、雷皓博（以上國體大）📍捕手（4名）：吳松勳（合庫）、蔡岱霖（全越）、蔡瑋泰（台南市）、張鐿騰（台電）📍內野手（10名）：李亦崴、高育瑋（以上合庫）、林郁祐（興富發）、邱郡（新北凱撒）、王騰玉（桃園市）、陳敏賜、林雨力（以上台壽霸龍）、藍淯勝（台南市）、陳聖賢、鄭俊瑋（以上台電）📍外野手（7名）：楊振裕、陳孝允、陳致語（以上合庫）、邱澤豪（興富發）、潘俊宇（台壽霸龍）、劉鎰嘉（全越）、顏國晉（台電）