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聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼今（13）日進行關鍵的天王山之戰（Game 5），雙方為了搶下聽牌優勢可說是無所不用其極。馬刺前鋒強森（Keldon Johnson）在第一節防守里德（Naz Reid）切入時，竟然死命拉住對方的球褲，險些讓里德在全美直播中上演「脫褲秀」，引發球迷瘋傳。這一幕發生在第一節，里德正試圖持球切入禁區，後方追防的強森明顯伸手拉住了里德的短褲邊緣。隨著里德發力向前衝，他的球褲被扯得極低，甚至快要露出大腿根部，但場上三名裁判竟然都沒有響哨。此戰擔任NBC轉播球評的名將克勞佛（Jamal Crawford）在看重播時忍不住大喊：「這是怎麼回事？裁判怎麼可能沒看到那個動作？」他對於這種明顯的身體干擾卻沒被吹犯規感到極度震驚。儘管「扯褲」動作引發爭議，但強森（Keldon Johnson）今日在場上的實質貢獻依舊亮眼。截至上半場結束，他已貢獻8分、2籃板，成功帶領馬刺板凳群打出氣勢；而差點被脫褲子的里德（Naz Reid）同樣攻下8分並抓下4籃板。目前馬刺隊以59比47領先灰狼。在文班亞馬（Victor Wembanyama）回歸與戈貝爾（Rudy Gobert）惡犯的火藥味中，強森的扯褲意外為這場緊繃的對戰增添了一絲荒誕的笑料。球迷調侃道：「這大概就是教練強森（Mitch Johnson）畫出的秘密戰術吧！」