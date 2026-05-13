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前NBA後衛達米安李（Damion Lee）於今（13）日正式宣佈退役，結束其33歲的職業籃球生涯。身為金州勇士球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的妹夫，李在社群媒體X上感性發文，為自己15年的籃球旅程畫下句點。「這是一個關於逆境與回歸的故事！」李在貼文中寫道，「這是一段多麼精彩的職業生涯，我甚至不知道該從何說起，但我對這一切充滿感激！」 他補充表示，過去15年光陰飛逝，他非常感激這項運動帶給他的一切，並希望未來能以某種方式回饋籃壇。李在NBA征戰了7個賽季，先後效力過3支不同的球隊：金州勇士、亞特蘭大老鷹、鳳凰城太陽。在他職業生涯最輝煌的時刻，莫過於2022年效力勇士隊期間，隨隊奪下了該年度的 NBA總冠軍。在李的總計315場聯盟出賽中，他留下了穩定的角色球員數據：場均得分7.8分、場均籃板3.2個、場均助攻1.3次。雖然並非球場上的領袖核心，但李以其外線能力與拼勁，在聯盟中成功立足。隨著他正式宣佈退役，這位深受隊友喜愛的球員將開啟他人生的下一篇章。