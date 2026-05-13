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中華民國籃球協會第14屆理事長改選在即，確定投入參選的國際中橡董事長、台泥董事辜公怡於發布公開信。在信中，他感性回顧籃球伴隨成長的點滴，並正式宣示參選決心，強調若能當選，將致力於建立完善制度，擔任各方溝通與整合的橋樑，目標讓台灣籃球與國際接軌。辜公怡在公開信中透露，籃球是他從小到大最熱愛的運動，從早期的職籃、瓊斯盃到近年兩大職業聯盟的賽事，籃球始終陪伴著他。他提到，過去曾多次與關心籃壇的朋友交流，當時便有感於聯盟與球隊之間需要更深層的整合，因此決定挺身而出，希望透過參選為台灣籃球的未來盡一份心力。針對台灣籃球目前的環境，辜公怡提出具體的制度化構想，展現其企業經營背景的專業眼光：▪️扎根養成：從小學開始建立更完整的訓練與養成制度。▪️專業培育：為裁判與教練提供更好的制度與海外進修機會。▪️競技提升：積極推動國家隊常設化，並協助職業籃球之間更多的合作與互動。▪️多元重視：強化對基層、學生籃球、3x3籃球及女籃的重視。▪️國際接軌：協助台灣籃球重新與亞洲及世界籃壇接軌。辜公怡特別在信中強調對台灣女籃的重視。他認為台灣女籃具備優異基礎，非常有機會在國際賽場打出佳績，因此更值得籃協投入更多資源進行長期的戰略規劃。隨著5月31日改選日逼近，辜公怡這份誠懇的公開信不僅展現了他對籃球的熱情，更為競爭激烈的理事長選戰增添了對未來制度性改革的期待。