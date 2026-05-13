2026年中華職棒例行賽進行中，今（13）日三地熱鬧開打，中信兄弟、富邦悍將「金控大戰」二番戰，回到黃衫軍主場洲際棒球場進行，兩隊都派出本土投手先發，由鄭浩均對決李東洺，統一獅則持續在亞太主場交手味全龍，由蔣銲對上銳力獅，此外台鋼雄鷹擔任嘉義球場主場，由魔爾曼對上黃子鵬。《NOWnews》整理出5月13日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。
本文重點摘要
📍中職戰績表
📍洲際先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍嘉義先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月13日賽前）：
兄弟、富邦二番戰 本土投手大對決
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
富邦悍將目前排名第4，今日推出本土投手李東洺先發，他今年在出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.77。本季首度遇上中信兄弟，去年交手過1場吞1敗、防禦率5.40。
中信兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌鄭浩均掛帥出戰，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率3.89。本季2對上富邦悍將1場，沒有勝敗紀錄，防禦率4.50。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
統一獅續戰味全龍 洋投正面交手
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，他本季出賽4場拿下2勝，主投23.2局，防禦率1.52。本季兩度交手統一獅都奪勝，總計2勝、防禦率1.52。
統一獅目前排名第2，本場也由洋投銳力獅出賽，他本季3場先發1勝1敗，防禦率僅1.06。他本季有1場先發面對味全龍，最終苦吞敗投，對戰防禦率1.50。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
台鋼雄鷹VS樂天桃猿 魔爾曼對上黃子鵬
🟡嘉義賽事、開賽時間18：35
台鋼雄鷹目前排名第3，今日推出本土王牌黃子鵬先發，他今年6場先發，拿下2勝1敗，防禦率3.60。本季遇上一次老東家。沒有勝敗紀錄，防禦率6.35。
樂天桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥出戰，本季出賽6場，拿下2勝3敗，防禦率3.86。本季投過一場台鋼雄鷹，沒有勝敗紀錄，防禦率3.18。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
❗️5/13中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：25度
降雨機率：40%
📍亞太棒球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：20%
📍嘉義球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍洲際先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍嘉義先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月13日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|30
|18-12-0
|0.621
|-
|2
|統一獅
|30
|16-13-1
|0.552
|1.5
|3
|台鋼雄鷹
|30
|16-13-1
|0.552
|1.5
|4
|富邦悍將
|28
|15-13-0
|0.536
|2
|5
|樂天桃猿
|28
|12-15-1
|0.444
|4.5
|6
|中信兄弟
|30
|9-20-1
|0.310
|8.5
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
富邦悍將目前排名第4，今日推出本土投手李東洺先發，他今年在出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.77。本季首度遇上中信兄弟，去年交手過1場吞1敗、防禦率5.40。
中信兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌鄭浩均掛帥出戰，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率3.89。本季2對上富邦悍將1場，沒有勝敗紀錄，防禦率4.50。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，他本季出賽4場拿下2勝，主投23.2局，防禦率1.52。本季兩度交手統一獅都奪勝，總計2勝、防禦率1.52。
統一獅目前排名第2，本場也由洋投銳力獅出賽，他本季3場先發1勝1敗，防禦率僅1.06。他本季有1場先發面對味全龍，最終苦吞敗投，對戰防禦率1.50。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
🟡嘉義賽事、開賽時間18：35
台鋼雄鷹目前排名第3，今日推出本土王牌黃子鵬先發，他今年6場先發，拿下2勝1敗，防禦率3.60。本季遇上一次老東家。沒有勝敗紀錄，防禦率6.35。
樂天桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥出戰，本季出賽6場，拿下2勝3敗，防禦率3.86。本季投過一場台鋼雄鷹，沒有勝敗紀錄，防禦率3.18。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：25度
降雨機率：40%
📍亞太棒球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：20%
📍嘉義球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。