2026年中華職棒例行賽進行中，今（13）日三地熱鬧開打，中信兄弟、富邦悍將「金控大戰」二番戰，回到黃衫軍主場洲際棒球場進行，兩隊都派出本土投手先發，由鄭浩均對決李東洺，統一獅則持續在亞太主場交手味全龍，由蔣銲對上銳力獅，此外台鋼雄鷹擔任嘉義球場主場，由魔爾曼對上黃子鵬。《NOWnews》整理出5月13日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本文重點摘要

📍中職戰績表

📍洲際先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍嘉義先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月13日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 30 18-12-0 0.621 -
2 統一獅 30 16-13-1 0.552 1.5
3 台鋼雄鷹 30 16-13-1 0.552 1.5
4 富邦悍將 28 15-13-0 0.536 2
5 樂天桃猿 28 12-15-1 0.444 4.5
6 中信兄弟 30 9-20-1 0.310 8.5
兄弟、富邦二番戰　本土投手大對決

🟡洲際賽事、開賽時間18：35

富邦悍將目前排名第4，今日推出本土投手李東洺先發，他今年在出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.77。本季首度遇上中信兄弟，去年交手過1場吞1敗、防禦率5.40。

中信兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌鄭浩均掛帥出戰，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率3.89。本季2對上富邦悍將1場，沒有勝敗紀錄，防禦率4.50。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲富邦悍將先發投手李東洺具備強大球威，本季防禦率甚至不到3。（圖／富邦悍將提供,2026.4.28）
▲富邦悍將先發投手李東洺具備強大球威，本季防禦率甚至不到3。（圖／富邦悍將提供,2026.4.28）
統一獅續戰味全龍　洋投正面交手

🟡亞太賽事、開賽時間18：35

味全龍目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，他本季出賽4場拿下2勝，主投23.2局，防禦率1.52。本季兩度交手統一獅都奪勝，總計2勝、防禦率1.52。

統一獅目前排名第2，本場也由洋投銳力獅出賽，他本季3場先發1勝1敗，防禦率僅1.06。他本季有1場先發面對味全龍，最終苦吞敗投，對戰防禦率1.50。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲味全龍今日推出洋投蔣銲交手統一獅，他過去曾具備大聯盟資歷，本季轉戰中職成績出眾。（圖／味全龍提供,2026.4.10）
▲味全龍今日推出洋投蔣銲交手統一獅，他過去曾具備大聯盟資歷，本季轉戰中職成績出眾。（圖／味全龍提供,2026.4.10）
台鋼雄鷹VS樂天桃猿　魔爾曼對上黃子鵬

🟡嘉義賽事、開賽時間18：35

台鋼雄鷹目前排名第3，今日推出本土王牌黃子鵬先發，他今年6場先發，拿下2勝1敗，防禦率3.60。本季遇上一次老東家。沒有勝敗紀錄，防禦率6.35。

樂天桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥出戰，本季出賽6場，拿下2勝3敗，防禦率3.86。本季投過一場台鋼雄鷹，沒有勝敗紀錄，防禦率3.18。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網

▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬今日率隊出戰前東家樂天桃猿。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬今日率隊出戰前東家樂天桃猿。（圖／台鋼雄鷹提供）
❗️5/13中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：25度

降雨機率：40%

📍亞太棒球場（室外球場）

氣溫：27至28度

降雨機率：20%

📍嘉義球場（室外球場）

氣溫：26至27度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

相關新聞

阿部雄大到底有多強？首戰熱投113球壓制兄弟打線　富邦挑到寶了

中職512戰報／富邦阿部雄大6.1局勵志好投！兄弟勝率快跌破3成

張志豪差點率領兄弟逆轉！連續17季一軍出賽　仍保有聯盟1神紀錄

影／到底是誰的PitchCom？兄弟、富邦鬧烏龍　平野惠一看傻眼偷笑

林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。