洛杉磯道奇隊於12日在主場不敵舊金山巨人隊，賽事後段因比分拉開，原先4.4萬座位滿場的道奇體育場竟出現大量空席，許多人領完禮物就提早離開球場，引發地方媒體實況主播與球團傳奇OB的嚴厲批評。

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領完禮物就走？ 4.4萬名觀眾提前離場

儘管是周二的平日賽事，道奇體育場仍湧入了44298名大觀眾，主因是球團舉辦「世界大賽冠軍獎盃複製品」發放活動，吸引球迷進場領取限量的贊助商贈品。這場比賽在6局前仍維持3：3平手，然而戰況在7局後急轉直下，道奇隊遭巨人隊單局攻下3分。第9局分差進一步擴大至6分，且在滿壘情況下對巨人隊李政厚投出觸身球。

面對絕望的比分，現場多數球迷選擇放棄賽事提早離場，導致原本喧騰的球場在比賽終了前顯得格外冷清。

傳奇名宿與實況主痛批：主場太空曠

對於主場球迷大規模提早退場的慘狀，體育頻道「SportsNet LA」實況主播喬·戴維斯（Joe Davis）感嘆道：「近年來很少看到道奇體育場如此空曠，大家顯然已經受夠了。」

生涯通算204勝的道奇傳奇名投、現任評述員赫西瑟（Orel Hershiser）也發表了嚴厲批評：「雖然冠軍獎盃夜吸引了爆滿觀眾，但球迷們今晚卻沒能看到一場與『世界冠軍』名號相稱的戰鬥。」

赫西瑟指出，贈品活動固然成功將人潮帶進球場，但球隊不爭氣的內容讓球迷失望透頂，才導致最後這種「領完獎就回家」的難堪場面，這對於志在奪冠的道奇隊而言，無疑是個令人汗顏的警訊。

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...