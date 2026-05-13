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效力於底特律老虎台灣旅美好手李灝宇，今（13）日在客場對戰紐約大都會的比賽中替補出賽，展現極佳的打擊狀態。李灝宇全場2打數敲出2支安打，寫下個人近期的最佳表現，無奈老虎隊投手群集體崩盤，加上打線缺乏關鍵一擊，終場以2：10慘敗給大都會。此役李灝宇並未列入先發名單，他在第7局上場代打，面對大都會經驗豐富的左投雷利（Brooks Raley）。李灝宇鎖定一顆外角偏低的84.1英里變速球，順勢推向右外野擊出一壘安打，並於下半局接替守備二壘位置。第9局1出局後，李灝宇再度對決右投華倫（Austin Warren），面對外角85.4英里的橫掃球（Sweeper），他再次發揮優異的推打技巧，擊出本場比賽個人第2安。總計李灝宇單場2打數2安打，賽後打擊率回升至0.208，這也是他自美國時間4月20日以來，再次交出單場雙安的佳績。老虎先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）今日表現不盡理想，僅投3.2局便被敲出多支安打失掉3分，吞下本季第4敗。更慘烈的是老虎隊牛棚，接手的5名投手合計4.1局投球中瘋狂丟掉7分，讓比賽在後半段完全定調。雖然老虎打線全場敲出10支安打，捕手丁格勒（Dillon Dingler）也有一發陽春砲演出，但球隊在得點圈的打擊極度貧打，合計9打數掛零，成為輸球主因。大都會方面，先發投手佩洛塔（Freddy Peralta）繳出7局失2分的優質先發，順利收下本季第3勝。打線則在強打索托（Juan Soto）與潛力新星班吉（Carson Benge）、A.J.尤因（A.J.Ewing）的聯手轟炸下，全場狂掃13支安打灌進10分，輕鬆在主場留下勝利。