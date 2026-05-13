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隨著洛杉磯湖人球季結束，管理層已迅速將重心轉向休賽期的補強工作，根據美媒《The Athletic》資深記者Dan Woike與Sam Amick聯合報導，湖人內部已達成共識，認為維持現有陣容並非爭冠的可行選項，消息人士指出，湖人今年的優先目標非常明確。球隊渴望獲得一名具備「空接威脅」的防守型中鋒，希望能複製當年唐西奇仍在獨行俠時，與加福德（Daniel Gafford）與里夫利二世（Dereck Lively II）的配合，這種能守護禁區又能跑動轟炸籃框的球員最適合與一哥唐西奇搭配。報導中提到最關鍵部分在於唐西奇態度，據聯盟消息來源透露，唐西奇已明確向球隊表示，他希望能長期與里夫斯共事，兩人相處1年多來建立深厚私交之外，唐西奇也認為里夫斯就是其職業生涯中理想的「第二持球點」。另外，唐西奇也私下告知球隊人士，他不希望看到里夫斯被納入任何涉及公鹿巨星字母哥的交易談判中，《The Athletic》認為，「這顯示唐西奇更傾向於構建一個由他與里夫斯為核心，搭配湖人可能引進的『另一名球星』組成的新三巨頭組合，這位第3位球星可能是具備特定功能性的禁區球員。」儘管唐西奇力保里夫斯，但合約問題仍是變數。里夫斯在今年夏天擁有球員選項，雖然目前多數消息來源認為，湖人最終能與其達成續約協議，但《The Athletic》也特別提到，「如果市場上有其他球隊對里夫斯開出『溢價』的巨額合約，里夫斯仍舊有可能離隊。」