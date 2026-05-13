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▲強森（Keldon Johnson）在進球後激昂吶喊。他今日繳出季後賽生涯首次20+表現，完美扮演「超級第六人」角色，為馬刺板凳席提供了關鍵火力支援。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺在今（13）日的G5天王山之戰中，以126:97徹底撕碎了明尼蘇達灰狼的防線，「銀黑軍團」取得3：2領先並奪得聽牌優勢，更確立了本賽季最恐怖的「不敗定律」。這場勝利的核心意義不僅在於進攻端的全面爆發，更在於馬刺隊在防守端展現的極致韌性，當馬刺能將對手得分壓制在100分以下時，本賽季（含例行賽與季後賽）已累積16勝0負的絕對勝率，同時讓灰狼在系列賽中第二度單場得分無法破百，目前馬刺距離挺進西決僅剩一步之遙。儘管灰狼隊擁有由戈貝爾（Rudy Gobert）、蘭德爾（Julius Randle）與里德（Naz Reid）組成的「三塔」黃金陣容，但在文班亞馬這位獨角獸面前，這道高牆顯得脆弱不堪。文班亞馬今日全場16投9中，轟下27分、17籃板、5助攻與3阻攻的鬼神數據，幾乎以一人之力摧毀了對手的禁區體系。相較之下，灰狼內線三人組全場31投僅11中，戈貝爾更是被限制到僅得4分。馬刺在禁區得分上以68:36狂勝32分，證明了逃過禁賽處分的文班亞馬對於這支球隊的不可替代性。除了文班亞馬的統治力，馬刺的板凳深度也在這場關鍵戰役中徹底爆發。強森（Keldon Johnson）挺身而出砍下季後賽生涯首個20+數據，宣告「新一代超級第六人」正式歸位；而新秀哈波則憑藉著強悍的5個進攻籃板繳出雙十成績單。搭配福克斯（De'Aaron Fox）與卡斯特（Stephon Castle）對內線的持續衝擊，馬刺不僅在先發對決中佔優，更在板凳火力上徹底澆熄了灰狼反撲的希望。灰狼今日的敗因除了內線失守，更在於對核心球星愛德華茲（Anthony Edwards）的過度依賴。數據顯示，愛德華茲在前三節出賽超過30分鐘時，灰狼僅僅輸掉5分；然而，在他下場休息短短的5分多鐘內，灰狼竟然迅速崩盤輸掉了13分，反映出灰狼進攻體系的脆弱。與此同時，防守核心戈貝爾因為進攻端的負面影響，讓教練團在決勝時刻不敢給予過長的上場時間，導致灰狼在沒華子時解決不了進攻、沒戈貝爾時解決不了護框，陷入了戰略上的雙重困境。雖然瓦塞爾（Devin Vassell）今日手感低迷，讓馬刺在三、四節開局遭遇了短暫的得分荒，但靠著基本盤上的巨大優勢，馬刺依然穩住了局勢。馬刺如今手握聽牌優勢，下一場將擁有結束系列賽的絕佳機會，這支年輕的聖安東尼奧軍團是否能一鼓作氣解決戰鬥，已成為全聯盟最受矚目的焦點。