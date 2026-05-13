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MLB洛杉磯道奇巨星大谷翔平，今（13）日對上舊金山巨人比賽中，持續擔任第一棒、指定打擊出賽，於第2打席終於揮出本季第7轟，是一發中外野陽春砲，終止近53打席以來「全壘打荒」，日本轉播方《NHK》球評岩村明憲注意到大谷翔平表情變化，「他的表情已經說明了一切。他心裡應該有一種：『實在很久沒有開轟了阿！』的感覺。」本場第三局第2個打席中，大谷翔平面對巨人先發投手豪瑟（Adrian Houser）1好2壞時，投出一顆94英里外角伸卡球，一棒把球推到左中外野大牆外，這是他近12場比賽、合計53打席以來的第一支全壘打。美國體育媒體《The Athletic》記者凱蒂吳（Katie Woo）在做客播客節目《Foul Territory》時，談到大谷翔平近期低迷的打擊狀態。「這是他（大谷翔平）自與道奇隊簽下巨額合約以來，第一次嘗試用二刀流打完整個球季。道奇一直試圖讓他休息，說實話，同時兼顧投打，對他的身心都是巨大的負擔。」根據日媒《Daily Sports》報導，大谷翔平繞過一壘後，刻意抬頭望向天空，臉上露出如釋重負的表情。 NHK球評岩村明憲也注意到大谷翔平表情變化，「他的表情已經說明了一切。即使他過去打出無數支全壘打，但我想他心裡也有一種：『實在很久沒有開轟了阿！』的感覺。」在休息區，大谷翔平隊友們面帶笑容，為他歡呼喝采。在大谷翔平的第一次打擊中，儘管落後於好球數，他仍然瞄準一顆偏低曲球，將球擊穿一​​、二壘之間的空檔，形成一支右外野安打。這是他3場比賽、10個打席以來的首支安打，也幫助道奇取得領先，但目前比賽進行到五局下，道奇以2：3再度陷入落後。