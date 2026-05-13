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NBA西區季後賽次輪今（13）日上演天王山之戰，聖安東尼奧馬刺隊在主場以126：97大勝明尼蘇達灰狼隊，將系列賽大比分改寫為3：2，成功奪下賽點。根據歷史數據統計，在戰成2：2平手後贏得第五戰的球隊，最終贏下系列賽的比例高達81.5%至82%。NBA歷史上曾出現238次系列賽2：2平手的局面，其中贏下天王山之戰（第五場）的球隊，最終取得194勝44負的佳績，勝率達81.5%。今日馬刺大勝灰狼29分後，歷史機率站到了馬刺這一邊，也為其挺進西區決賽奠定了堅實基礎。接下來系列賽將休息兩天，之後將來到明尼蘇達打第6戰，第七戰則在聖城進行，馬刺有兩次機會「關門」，而灰狼則有不能再輸球的壓力。上一場遭到驅逐的馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）本場強勢回歸，開局即展現宰制力，在半節內獨拿16分、5籃板，率領馬刺迅速建立雙位數領先。他全場出賽32分鐘，以16投9中的高效率攻下27分、17籃板、5助攻與3阻攻，正負值達+24，並寫下多項歷史紀錄：文班亞馬半場砍下21分、11籃板，成為NBA季後賽歷史上第二年輕達成半場「20+10」的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）。另外，他以22歲129天之齡，成為季後賽歷史上單場取得「25分、15籃板、5助攻」最年輕的中鋒。文班亞馬賽後被問及對於被驅逐後重返賽場的想法時，表現得極為冷靜且專注。他簡短地表示：「我是說，我們想要贏，這就是關鍵所在，我說完了。」兩隊將於台灣時間5月16日移師灰狼主場進行第六戰，馬刺將力拚在客場終結系列賽。馬刺除了文班亞馬外，團隊發揮也極為出色。凱爾登·強森（Keldon Johnson）替補出發貢獻21分，福克斯（De'Aaron Fox）進帳18分與5助攻，新秀哈波（Dylan Harper）也繳出12分、10籃板的雙十表現。灰狼隊雖然在第三節一度靠著愛德華茲（Anthony Edwards）的火力與馬刺的失誤將比分追平，但隨後馬刺由尚帕尼（Julian Champagnie）投進三分球穩住陣腳，配合卡斯爾（Stephon Castle）連續突破再度拉開分差。灰狼雙星愛德華茲（20分）與蘭德爾（Julius Randle，17投6中拿17分）今日手感低迷，無力挽回頹勢。