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這會是大谷擺脫打擊低潮的一擊嗎？洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平，在今（13）日主場面對舊金山巨人的比賽中，終於敲出睽違12場比賽、53個打席之久的第7號全壘打。他在擊球後繞行一壘時所展現出的感性動作，似乎將壓在肩上已久的壓力徹底釋放，常常舒了一口氣，讓無數守候在轉播前的球迷感動直呼：「要看哭了！」。大谷翔平今日依舊以「第1棒、指定打擊」身分先發上場。在3局下半雙方1比1平手、第2次打席時，他面對巨人隊先發投手豪瑟（Adrian Houser）一顆時速約151公里的伸卡球，擊出初速達105.9英哩（約170公里）的強勁飛球。這球在空中飛行約5秒後，直擊左中外野看台，成為一記石破天驚的領先全壘打。這是大谷自4月26日敲出第6轟以來，再度展現怪力。這段長達53個打席的「全壘打荒」，也是他轉戰道奇後最長的一段乾旱期。引起廣大迴響的一幕發生在擊球後約5秒，全壘打球落入看台的瞬間。當大谷繞過一壘壘包，確認球已過牆後，他竟不由自主地「仰望天空」，臉上流露出深深吐了一口氣、如釋重負的表情。透過日本NHK-BS及美國當地媒體的直播，這個細微的動作精確捕捉了大谷近期承受的壓力。社群平台X（原Twitter）上湧現大量球迷留言：「看到那個表情心頭一緊」、「真的等好久了，感動到想哭」、「這動作讓人感到他終於鬆了一口氣」、「那個男人終於回來了」、「看到他再次開轟真的非常開心」、「淚水止不住了」。