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紐約洋基隊總算止血！台灣時間今（13）日，洋基作客巴爾的摩金鶯，靠著保羅·高施密特（Paul Goldschmidt）生涯第四支「首局首打席首球」全壘打祭出下馬威，加上崔恩特·葛里遜（Trent Grisham）的三分彈助威，終場以6：2擊敗金鶯，成功終結近期的4連敗陰霾，也是條紋軍團自上賽季以來，對陣金鶯11場比賽中的第10勝。洋基一局上就有攻勢，高施密特（Paul Goldschmidt）面對金鶯左投羅傑斯（Trevor Rogers）的第一顆球就掃出牆外，更是他生涯第四支「首局首打席首球」全壘打。不料，羅傑斯在三局上又遭遇亂流，接連兩次保送，在一人出局時造成滿壘危機。隨後洋基貝林傑（Cody Bellinger）靠著野手選擇送回1分，羅薩里奧（Amed Rosario）再補上內野安打帶有1分打點，最後由葛里遜（Trent Grisham）敲出本季第六轟，以一支三分砲重擊對手，為5分大局劃下完美句點。雖在三局下，洋基投手沃倫（Will Warren）開局就投出保送，後續加上隊友麥克曼恩（Ryan McMahon）守備大失誤，無奈形成「5-4-3」一個都沒抓到的窘境，一度陷入危機，不過洋基回穩後再抓下雙殺。洋基帶著這6分領先一直到最後，沒有給對手太多追分機會，以6：2擊敗金鶯。羅傑斯此役剛從病假傷兵名單歸隊，僅投4局便狂失6分，賽後防禦率攀升至5.77，相比之下，他在去年的防禦率僅為1.81，有極大落差。反觀洋基先發投手沃倫（Will Warren）此役表現回穩，主投5.2局僅被敲4安失2分，還飆出6K，順利奪下他本季第5勝。這也是洋基自上賽季以來，對陣金鶯11場比賽中的第10勝。此外，有趣的是本場比賽兩隊對於ABS（自動好壞球系統）的4次挑戰全數成功，成功推翻主審杭特·溫戴爾斯泰特（Hunter Wendelstedt）的判決。除了場上發揮，洋基打線也執行戰力調整，由於內野手卡巴列羅（José Caballero）手指骨折進入10天傷兵名單，球隊緊急從3A召回未來之星、游擊手沃爾皮（Anthony Volpe），預計明日系列賽最終戰就會重返先發名單。不過由於巴爾的摩當地在明日恐出現惡劣天氣，系列賽最終戰將提前至台灣時間14日凌晨1點05分開打，洋基預計由馬克斯·弗里德（Max Fried）掛帥先發，力拚系列賽連勝。