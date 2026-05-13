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洛杉磯道奇隊的日籍強投山本由伸，於今（13）日在主場對陣舊金山巨人的比賽中遭遇苦戰。儘管獲得隊友大谷翔平全壘打的火力支援，但山本單場被擊出3支全壘打，創下旅美以來的最差紀錄，最終在第7局途中留下失分危機後退場，無緣拿下本季第4勝。總計他今天主投6又1/3局（6.1局）失掉5分退場，雖然送出8次三振，但表現並不算好。山本由伸今日開局表現穩健，首局讓對手三上三下，展現極佳狀態。然而，他在第2局遭到巨人隊第9棒哈斯（Eric Haase）擊出陽春砲追平比分。戰況在第5局急轉直下，山本先是被第8棒貝德（Harrison Bader）敲出追平全壘打，隨後竟被哈斯再度開轟，演出單場雙響砲。這是山本大聯盟生涯首度單場挨3轟，此前他曾有5次單場被擊出2支全壘打的紀錄，今日卻意外在巨人隊的下位打線手中栽了跟頭。在山本投球期間，道奇隊打線曾二度取得領先。1局下半，大谷翔平率先擊出安打並靠犧牲打跑回第1分；3局下半，大谷更敲出睽違12場比賽的第7號全壘打，幫助山本取得2：1的超前優勢。然而，山本在5局被反超比分後，雖續投至第7局，卻在被連續擊出安打、造成一三壘有人的危機下被迫退場。接替投球的崔南（Blake Treinen）未能守成，不僅被擊出強迫取分，隨後又挨了二壘安打，導致山本多掉2分。山本由伸本場數據，投球局數為又1/3局，總用球數為93球，被敲6安中含3發全壘打，投出8次三振，沒有四壞球，丟掉5分。此役前，山本由伸首局的防禦率高達7.71，他慢熱的情況過去一直都很明顯。不過今日卻有所不同，山本雖成功克服首局失分問題，卻在後續局數被長打重創。他在5局被擊出的全壘打分別是針對約145公里的指叉球及155公里的直球。雖然山本展現了優異的奪三振能力（單場8K），且整場未投出任何保送，但致命的3發全壘打與第7局退場後的掉分，令他本季第8度先發吞下不完美的結果。