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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）突破打擊低潮終於炸裂！台灣時間今（13）日，道奇在主場迎戰舊金山巨人，大谷翔平在3局下揮出左外野方向的陽春全壘打。這不僅是他本季第7轟，更終結了自上月26日以來、長達53打席沒開轟紀錄，讓全場道奇球迷與隊友陷入瘋狂。而這顆「復活之球」也被大谷的超級粉絲維克多·加西亞（Victor Garcia）撿到，他受訪表示自己從天使時期就是球迷，將當傳家寶送給1歲兒，相信大谷會靠著這一轟完全恢復狀態，送上感謝與祝福。大谷翔平在前陣子達成連續上壘紀錄突破「棒球之神」貝比魯斯後，就逐漸陷入打擊低谷，今日之前的53個打席皆未擊出全壘打，創下加盟道奇以來最長的乾旱期。此役3局下，大谷瞄準偏高球路將球帶往左外野，球飛過圍牆的那一刻，大谷臉上也露出了如釋重負的安心表情，也讓球迷大喊「太感動了！」、「好想哭」，相當開心大谷打擊狀況好轉。而這顆極具意義的「復活之球」，由現年27歲、任職於美國快遞公司「UPS」的球迷維克多·加西亞（Victor Garcia）搶到。據現場媒體報導，27歲加西亞受訪時難掩興奮，表示當時球彈跳後，他奮不顧身撲向地面才成功護球。「看到球朝我飛過來，心想『啊！這是個機會』。雖然跳起來接時球越過了我的頭頂，但球彈了回來，我就抓住了它。為了這顆球我還撲在地上，現在還在起雞皮疙瘩。」加西亞表達了幸運且幸福的情緒。加西亞家就在洛杉磯道奇球場附近，他分享自己昨天也有來看球，不過加西亞不僅是道奇球迷，更是大谷翔平的「超級粉絲」，他語帶激動地說，「我現在還在起雞皮疙瘩！大谷翔平從天使隊時期就是我的偶像，他是我心中永遠的MVP。」感性為偶像加油。當被問及要如何收藏這顆象徵大谷突破低潮的「紀念球」加西亞分享，「我會好好珍惜並放進展示盒裡，打算送給我1歲的兒子，這會成為一輩子的回憶，也會成為兒子的寶物。」面對大谷久違地在道奇體育場開轟，加西亞也表示，「要是大谷能幫這顆球簽名就好了！」最後他也相信大谷翔平將藉這支全壘打，狀態會完全恢復，有望回到巔峰時期。