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洛杉磯道奇隊兩大日籍巨星今（13）日同場協力戰鬥，大谷翔平（Shohei Ohtani）終於擊出睽違12場比賽的本季第7轟。不料，隊友山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）今天先發投球，卻繳出美職生涯最慘被敲3轟的紀錄，主投6.1局失5分，道奇終場以2：6輸給舊金山巨人。山本賽後受訪時開心說，全隊都在靜靜守候大谷復活，「大家都在等這一刻！」談到自己表現認為並不差，但也表現出自責的一面，「投出了失投球，被對方掌握到了」，認為自己如果多注意一點，結果就會有所不同。大谷翔平今日擔任首棒指定打擊，3局下第2打席面對一顆外角偏低伸卡球，展現驚人怪力，以105.9英里、約170公里的初速，將球強拉至左中外野看台。這發飛行距離達398英尺、121公尺的陽春砲，不僅終結了大谷長達12場、53打席的全壘打荒，更讓沉寂已久的道奇板凳區瞬間沸騰。在大谷回到休息區後，轉播鏡頭捕捉到山本由伸調皮地找大谷開玩笑，氣氛和樂。山本賽後表示，雖然大家表面平靜，但心裡都在為大谷加油，「今天擊出全壘打讓全隊非常振奮，雖然大家之前都靜靜地守望著。我想大家都在等待這一刻，所以這對球隊來說是非常好的一件事。」前兩局山本由伸也祭出「六上六下」未讓任何跑者上壘，打造完美開局。然而，獲得超前分援護的山本，後續卻慘遭巨人打線擊出3發全壘打逆轉。雖然他在第7局續投，但中途退場，最終主投6.1局失5分吞下本季敗戰，也是開季以來失分最多的比賽。對此，山本由伸顯示自信，「整體而言，我認為我的球投得相當不錯，除了那三顆失投球，而這也讓對手很容易就痛擊了我。」山本由伸接著反省，「在會變成長打的地方卻投出了失投球，結果被對方掌握到，如果當時能再多注意一點，我想結果會有所不同。」雖出現失分，不過山本由伸今天依然展現「K功」，追平本季最多的8次三振，但防禦率升至3.60。