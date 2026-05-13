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洛杉磯道奇今（12）日在主場迎戰舊金山巨人隊，儘管球隊最終2：6落敗，但當家球星大谷翔平打擊終於復甦，第三局轟出一支左中外野方向的陽春全壘打，這是他暌違12場比賽、也是近53個打席以來的第一支全壘打，成功終結轉隊後最長低迷期，但根據日媒《產經新聞社》報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍打算按照原計畫，在明天大谷翔平先發登板時、封印「打者翔平」，目的是希望他專注在投球上。大谷翔平本場4打數2安打、選得1次保送。除了第三局那次反向第7轟之外，他在首打席就貢獻安打，最後一個打席則打出強勁二壘方向滾地球。羅伯斯賽後給予高度評價：「今晚的內容非常好，能將伸卡球帶往反方向送出牆外，是一件不簡單的事情，他全場有3次擊球都掌握得非常完美。」儘管大谷翔平打擊手感恢復，但羅伯斯賽後仍表示，仍將按照原訂計畫，讓他接下來2天內遠離打線。大谷翔平預計明天先發登板投球，羅伯斯明確指出：「明天他將專注於投球，並在週五（15日）充分休養恢復，希望這股氣勢能延續到之後，對上天使、教士的客場之旅。」針對「打者翔平」手感剛回溫、明天又被封印的決定，羅伯斯解釋：「我已經和他談過了，也表達出我的想法，雙方都達成共識。我不喜歡臨時改變計畫，有時候離開打擊區幾天，反而能讓他心情放鬆，後續產生更好的結果。」根據教練團安排，大谷翔平將在明日對戰巨人的系列賽最終戰，以投手身分先發，本季他在投手端發揮出色，目前防禦率僅0.96，排名全大聯盟第一，他預計會在台灣時間16日客場挑戰老東家天使時，正式以打者身分回歸打線。