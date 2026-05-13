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賽事規模升級：菲、澳強權首度參賽

樹立亞洲大學籃球新標杆 11月開啟主客場賽季

亞洲大學生籃球聯賽（AUBL）今日正式揭曉「AUBL 2026冠軍賽」的參賽陣容。本屆賽事將於2026年8月2日至9日在中國杭州濱江體育館隆重舉行，屆時12支來自亞洲頂尖學府的籃球勁旅將齊聚一堂，共同爭奪史上第二座AUBL冠軍獎盃，台灣方面則有UBA冠軍球隊政治大學代表出征。本次參賽名單匯聚了亞洲不同國家與地區的頂尖高校，包含6支曾參加首屆賽事的傳統強隊，以及6支首度亮相的新軍。值得關注的是，來自菲律賓與澳洲的高校球隊將首次納入AUBL賽事版圖，展現聯賽持續擴張的影響力。衛冕冠軍與傳統強權：政治大學（台灣）：2025年首屆AUBL冠軍，目前保有UBA歷史最長74連勝紀錄，並實現六連冠。清華大學（中國）：2025年AUBL亞軍，過去十年五度獲得CUBAL全國總冠軍。北京大學（中國）：CUBAL傳統強隊，2024-25賽季全國冠軍。上海交通大學（中國）：姚明母校，新科CUBAL東南王。白鷗大學（日本）：首屆AUBL季軍，曾三度奪得全日本大學錦標賽冠軍。延世大學（韓國）：2024年AUBL香港測試賽冠軍，河升鎮母校。香港中文大學（香港）：新科中國香港大專體育協會男子籃球冠軍，終結33年等待。高麗大學（韓國）：連續五年問鼎韓國U-League全國總冠軍。早稻田大學（日本）：擁有百年歷史的籃球強隊，2025年全日本大學錦標賽亞軍。菲律賓大學（菲律賓）：曾四度於菲律賓UAAP聯賽奪冠，培育出多位職業球員與總統。悉尼大學（澳洲）：澳洲歷史最悠久的大學，多次位居澳洲大學籃球聯賽前列。蒙古國立大學（蒙古）：蒙古籃壇迅速崛起的代表性強隊。AUBL籃球營運高級副總裁Greg Stolt表示，2026年夏季賽事為聯賽樹立了新標杆，傳統強隊與新銳力量的結合，造就了極具深度與競爭力的陣容。亞洲大學生體育聯合會（AUSF）秘書長司徒振輝則強調，AUBL不僅是高水平競技平台，更是亞洲各國家與地區間體育及文化交流的重要契機。全面升級的AUBL重返杭州，不僅是各路籃球風格的面對面對話，更是新一代大學籃球明星展露頭角的舞台。在2026年8月冠軍賽結束後，AUBL更計畫於同年11月正式開啟首個「主客場賽季」，標誌著聯賽邁向長期化與體系化發展的新階段。