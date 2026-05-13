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2025年國聯賽揚獎得主、匹茲堡海盜當家王牌史金恩茲（Paul Skenes），今（13）日交手洛磯，繳出7局無安打比賽、總計8局狂飆10K無失分，拿到本季第6勝。根據統計，史金恩茲本場有3個半局送出3連K，成為65年來，第一位單場有3局全部都用三振取得出局數的海盜隊投手，僅次於1998年的小熊球星伍德（Kerry Wood）。史金恩茲本場開局前6名打者都用三振取得，直到第五局才對洛磯投出觸身球上壘，第六局又連續送出3K，直到第七局才被孟尼亞克（Mickey Moniak）打出落地安打，但仍順利化解危機。史金恩茲最終用98球吃完8局，僅被打出2支安打、還狂飆10次三振，賽後防禦率降至1.98。值得注意的是，史金恩茲本場有三個半局的3個出局數，都是由三振取得，成為自1961年以來，第一位在單場比賽中，三度送出「單局全三振」的海盜隊投手。至於這項罕見紀錄的保持者，是小熊球星伍德創下，他在1998年5月7日對上太空人比賽中，完投9局送出20次三振、僅被打出1安打無失分，該戰有4個半局都是連飆3K結束，至今仍是大聯盟紀錄。伍德生涯1380局中送出1582次三振，作為先發投手，生涯K/9值高達10.3次。且難能可貴的是，伍德20K經典戰役後下一場先發，對戰響尾蛇又在7局中狂飆13K，兩場先發合計16局狂丟33次三振，至今也是大聯盟紀錄。