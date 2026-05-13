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洛杉磯道奇今（13）日在主場迎戰舊金山巨人，最終以2：6輸球，慘吞近期4連敗。道奇在5月份陷入大低潮，近11戰吞下7敗，目前與國聯西區首位聖地牙哥教士僅剩0.5場勝差。本場比賽除了山本由伸慘挨3轟，蒙西（Max Muncy）在8局下滿壘時刻的「三振卻不挑戰」行為，更引發美媒群起圍攻。道奇隊首局靠著史密斯（Will Smith）的犧牲打先馳得點。1比1平手之際，大谷翔平在3局擊出陽春全壘打再次要回領先。然而，先發投手山本由伸此役狀況不佳，主投7局慘遭巨人隊擊出3發全壘打失掉5分，後援的特萊南（Blake Treinen）也再失1分，讓道奇陷入苦戰。道奇8局下迎來反撲契機，靠著2次四壞球與1支二壘安打形成1出局滿壘，不料蒙西（Max Muncy）遭到連2顆好球入袋三振出局，隨後的帕黑斯（Andy Pages）也僅擊出外野飛球出局。《California Post》記者傑克哈里斯（Jack Harris）在X發文感嘆：「道奇今晚3度在滿壘時刻進攻，竟然只拿1分。全場留下8個殘壘。」長期追蹤道奇隊的記者布雷克哈里斯（Blake Harris）更毒舌直言：「我真的很佩服這支球隊在滿壘時能表現得有多窩囊。」道奇隊媒《Sleeper Dodgers》針對蒙西遭到三振的打席提出強烈質疑。根據MLB官方的投球分布圖顯示，蒙西遭到三振的配球中，有2顆被判好球的球完全在「好球帶」之外。媒體憤怒指出：「蒙西在8局下1出局滿壘，還有2次挑戰權的情況下竟然不挑戰，這簡直是瘋了。在那個關鍵時刻，只要你覺得判決有疑慮，就絕對必須挑戰！」