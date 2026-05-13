中華民國籃球協會（以下簡稱中華籃協）第14屆理監事改選進入最後衝刺階段。籃協於今（13）日下午在體育聯合辦公大樓正式辦理號次抽籤。本次改選最受矚目的理事長之爭，由辜公怡抽中1號，律師張清雲為2號，基隆市議會議長童子瑋則為3號。
理事長候選人號次確定 辜公怡、童子瑋雙強對壘
本次理事長選舉形成「3搶1」局面，隨著現任理事長謝典霖兩屆任期屆滿，新任龍頭之爭備受外界關注，今日三位理事長參選人。皆為出席抽籤，由現場工作人員代抽，實際上今日包括理事和監事總共僅有2人到場，分別為理事參選人顏布里，以及監事參選人林玠禾。
今日抽籤結果如下：
理事參選名單出爐 共48人入列
除了理事長改選，本次理事參選名單亦是眾星雲集，涵蓋運動選手、個人會員及團體會員三大類別：
📍運動選手理事（1號至9號），共有9人參選，多位退役與現役名將入列：
📍個人會員理事（10號至32號），共23人競逐，其中包含多位知名籃球界人士：
📍團體會員理事（33號至48號），共16人參選，包含職籃與SBL重要推手：
5月31日彰化決戰 籃壇新紀元將開啟
籃協表示，本次抽籤過程透明公正，未到場之參選人由選務委員會委員代抽，且抽定號次不得調換。最終的會員大會與投票將於5月31日在彰化縣議會舉行，屆時將選出新任理事長及理監事團隊，帶領台灣籃球邁向新階段。
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本次理事長選舉形成「3搶1」局面，隨著現任理事長謝典霖兩屆任期屆滿，新任龍頭之爭備受外界關注，今日三位理事長參選人。皆為出席抽籤，由現場工作人員代抽，實際上今日包括理事和監事總共僅有2人到場，分別為理事參選人顏布里，以及監事參選人林玠禾。
今日抽籤結果如下：
|號次
|姓名
|備註
|1號
|辜公怡
|國際中橡集團董事長
|2號
|張清雲
|資深律師
|3號
|童子瑋
|基隆市議會議長
除了理事長改選，本次理事參選名單亦是眾星雲集，涵蓋運動選手、個人會員及團體會員三大類別：
📍運動選手理事（1號至9號），共有9人參選，多位退役與現役名將入列：
|號次
|姓名
|號次
|姓名
|1號
|李玉龍
|6號
|鄭慧芸
|2號
|顏行書
|7號
|許智超
|3號
|許皓程
|8號
|劉君儀
|4號
|林紀妏
|9號
|楊哲宜
|5號
|張慧瑛
|號次
|姓名
|號次
|姓名
|10號
|吳杰
|22號
|廖珮雯
|11號
|邵之雋
|23號
|沈施俊
|12號
|沈會承
|24號
|張維正
|13號
|余泳樟
|25號
|陳信安
|14號
|何沐蒼
|26號
|嚴陳莉蓮
|15號
|陳柏沛
|27號
|陳志忠
|16號
|呂龍麒
|28號
|錢韋娟
|17號
|閻家驊
|29號
|張憲銘
|18號
|陳立宗
|30號
|何建德
|19號
|卓振賢
|31號
|文大培
|20號
|王俊棠
|32號
|顏布里
|21號
|許英傑
|號次
|姓名
|號次
|姓名
|33號
|石超傑
|41號
|程恩傑
|34號
|王金城
|42號
|吳同喬
|35號
|王澄緯
|43號
|尚韋帆
|36號
|馮同瑜
|44號
|孫正強
|37號
|季力康
|45號
|張建偉
|38號
|許晉哲
|46號
|程柏仁
|39號
|陳建州
|47號
|侯智元
|40號
|李忠恕
|48號
|陳國恩
籃協表示，本次抽籤過程透明公正，未到場之參選人由選務委員會委員代抽，且抽定號次不得調換。最終的會員大會與投票將於5月31日在彰化縣議會舉行，屆時將選出新任理事長及理監事團隊，帶領台灣籃球邁向新階段。