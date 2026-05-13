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號次 姓名 備註 1號 辜公怡 國際中橡集團董事長 2號 張清雲 資深律師 3號 童子瑋 基隆市議會議長

號次 姓名 號次 姓名 1號 李玉龍 6號 鄭慧芸 2號 顏行書 7號 許智超 3號 許皓程 8號 劉君儀 4號 林紀妏 9號 楊哲宜 5號 張慧瑛

號次 姓名 號次 姓名 10號 吳杰 22號 廖珮雯 11號 邵之雋 23號 沈施俊 12號 沈會承 24號 張維正 13號 余泳樟 25號 陳信安 14號 何沐蒼 26號 嚴陳莉蓮 15號 陳柏沛 27號 陳志忠 16號 呂龍麒 28號 錢韋娟 17號 閻家驊 29號 張憲銘 18號 陳立宗 30號 何建德 19號 卓振賢 31號 文大培 20號 王俊棠 32號 顏布里 21號 許英傑

號次 姓名 號次 姓名 33號 石超傑 41號 程恩傑 34號 王金城 42號 吳同喬 35號 王澄緯 43號 尚韋帆 36號 馮同瑜 44號 孫正強 37號 季力康 45號 張建偉 38號 許晉哲 46號 程柏仁 39號 陳建州 47號 侯智元 40號 李忠恕 48號 陳國恩

中華民國籃球協會（以下簡稱中華籃協）第14屆理監事改選進入最後衝刺階段。籃協於今（13）日下午在體育聯合辦公大樓正式辦理號次抽籤。本次改選最受矚目的理事長之爭，由辜公怡抽中1號，律師張清雲為2號，基隆市議會議長童子瑋則為3號。本次理事長選舉形成「3搶1」局面，隨著現任理事長謝典霖兩屆任期屆滿，新任龍頭之爭備受外界關注，今日三位理事長參選人。皆為出席抽籤，由現場工作人員代抽，實際上今日包括理事和監事總共僅有2人到場，分別為理事參選人顏布里，以及監事參選人林玠禾。今日抽籤結果如下：除了理事長改選，本次理事參選名單亦是眾星雲集，涵蓋運動選手、個人會員及團體會員三大類別：📍運動選手理事（1號至9號），共有9人參選，多位退役與現役名將入列：籃協表示，本次抽籤過程透明公正，未到場之參選人由選務委員會委員代抽，且抽定號次不得調換。最終的會員大會與投票將於5月31日在彰化縣議會舉行，屆時將選出新任理事長及理監事團隊，帶領台灣籃球邁向新階段。