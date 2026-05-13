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▲聖安東尼奧馬刺在天王山之戰擊敗灰狼，極可能在西區決賽挑戰雷霆，文班亞馬（Victor Wembanyama）本季對陣雷霆展現了極強的統治力。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然狀態火熱，但面對馬刺與文班亞馬的身材壓力，亟需健康陣容的支援。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆在今年季後賽展現了無人能擋的氣勢，先是橫掃鳳凰城太陽，隨後又在西區準決賽送給洛杉磯湖人「剃光頭」，以不敗之身強勢挺進西區決賽。不過，就在球隊等待對手出爐之際，一連串不利的消息卻接踵而至，威廉斯（Jalen Williams）傷勢歸隊暫無時間表，而西區決賽對手很可能碰上例行賽天敵聖安東尼奧馬刺，雷霆隊的衛冕之路恐將迎來季後賽開打至今最嚴峻的考驗。西區另一邊的準決賽中，聖安東尼奧馬刺目前在對陣灰狼的系列賽中取得3比2領先。這對雷霆而言絕對不是好消息，因為本季馬刺在例行賽對戰雷霆繳出4勝1敗的絕對優勢。文班亞馬（Victor Wembanyama）每次對決雷霆都是場上的絕對焦點，馬刺顯然已經掌握了擊敗這支衛冕軍的贏球密碼。與雷霆前兩輪對手相比，馬刺在季後賽經歷了更高強度的洗禮。首輪擊退了身材高大的拓荒者，次輪更在天王山之戰展現壓制力；反觀雷霆橫掃的是戰績普通的太陽以及缺了核心唐西奇（Luka Doncic）的湖人。這種「對抗強度差」可能成為雷霆在西決開打初期的隱憂。另一個重大打擊是主力球員威廉斯（Jalen Williams）的傷勢。自從在首輪對陣太陽時遭受左腿後腱1級拉傷後，威廉斯已連續缺席6場季後賽，且目前仍無明確的回歸日期。雖然雷霆在威廉斯缺陣下依然過關斬將，但面對馬刺這種擁有頂級高度與全能身手的球隊，威廉斯的持球能力與側翼防守將變得不可或缺。少了威廉斯，雷霆在面對文班亞馬與馬刺鋒線群時，陣容高度將顯得捉襟見肘。若西決對手確定為馬刺，雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）將肩負起防守文班亞馬的重任。霍姆葛倫是隊內唯一同時具備高度與敏捷度、能對位文班亞馬的球員，但面對能拉開空間投射且擁有7呎4吋身材的「法國怪物」，單防顯然不夠，雷霆必須仰賴全隊更快速的輪轉與包夾。