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▲大力神盃具體規格，獎盃高36.8公分，總重達6.175公斤。（圖／美聯社／達志影像）

▲前一代雷米金盃曾遭遇失竊且至今下落不明的慘痛教訓，國際足總為大力神盃制定了全新規則：沒有任何國家能永久保留真品。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年美加墨世界盃即將開踢，各國列強無不摩拳擦掌，準備爭奪足球界的最高榮譽。而在這場全球矚目的賽事中，所有球員夢寐以求的終極目標，便是那座閃耀著金色光芒的「大力神盃」。這座獎盃不僅是勝利的象徵，其背後更蘊含著精湛的工藝、特殊的規定與豐富的歷史故事。大力神盃的造價與材質一直是球迷津津樂道的話題。它不僅是一座獎盃，更是一件頂級的藝術品。其具體規格，獎盃高36.8公分，總重達6.175公斤。主體由約5公斤的18K純金鑄造而成，底座則鑲嵌著兩圈深綠色的孔雀石，綠色與金色的搭配不僅高貴，也象徵著綠茵球場。設計理念上，獎盃的線條從底座螺旋向上，勾勒出兩名運動員高舉雙臂、充滿動感地托起整個地球的姿態，象徵著勝利的喜悅與體育精神的全球化。許多人好奇，為何這座獎盃在華語圈被稱為「大力神盃」？其實，它的官方名稱僅為「國際足總世界盃獎盃」（FIFA World Cup Trophy）。在1970年巴西隊第三次奪冠並依規定永久保存了上一代獎盃「雷米金盃」(Jules Rimet Trophy)後，國際足總（FIFA）面向全球徵集新獎盃的設計。最終，義大利雕塑家西爾維奧·加扎尼加（Silvio Gazzaniga）的作品在53件參賽作品中脫穎而出，於1974年正式啟用。因為獎盃造型是兩位充滿肌肉線條的運動員共同撐起地球，視覺上極具力量感，宛如希臘神話中用雙肩擎起天體的泰坦神阿特拉斯，或是以力量著稱的大力神海格力斯。因此，華語媒體與球迷便極具巧思地將其暱稱為「大力神盃」，這個充滿氣勢的名稱也一直沿用至今。大力神盃不僅外型吸睛，背後也有著極為嚴格的「規矩」。因為前一代雷米金盃曾遭遇失竊且至今下落不明的慘痛教訓，國際足總為大力神盃制定了全新規則：沒有任何國家能永久保留真品。無論一支球隊奪冠多少次，他們在決賽頒獎典禮上舉起並親吻的雖是純金真品，但在慶祝活動結束後，真品必須歸還給FIFA保管（目前存放在瑞士蘇黎世的FIFA總部）。冠軍國家最終只能帶回一座鍍金的銅質複製品作為永久紀念。此外，大力神盃的底座底部刻有自1974年以來所有奪冠國家的名字與年份。據估計，底座上的空間大約只能刻到2038年的世界盃。屆時這座見證無數傳奇、汗水與眼淚的獎盃將面臨何種改變，也是未來足壇的另一個話題。在2026年的美加墨賽場上，究竟哪個國家能將名字刻上這座黃金聖盃，全球球迷正拭目以待。