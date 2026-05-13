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西甲第35輪迎來萬眾矚目的國家德比，巴塞隆納坐鎮主場諾坎普以2：0痛擊死敵皇家馬德里。這場勝利不僅讓巴薩提前3輪鎖定2025-26賽季的西甲聯賽冠軍，成功完成衛冕霸業，更是俱樂部歷史上第29座西甲冠軍獎盃。奪冠後，全城隨即陷入狂歡，而前巴薩傳奇球星梅西也在第一時間送上了遠方的祝福。在巴塞隆納確定奪冠後，目前效力於美職聯的前巴薩隊長梅西立刻在個人社群媒體上轉發了巴塞隆納官方的西甲奪冠海報。梅西激動地配文寫道：「冠軍！！！巴薩萬歲！！！」梅西在效力巴塞隆納一線隊期間，曾帶領球隊奪得10座西甲聯賽冠軍。即便如今已離開歐洲賽場，這位傳奇球星依然心繫母隊，與球迷共同分享衛冕的喜悅。本場決定冠軍歸屬的賽事中，巴塞隆納只需保持不敗即可提前封王，但全隊依然展現出強烈的求勝慾望。開賽僅7分鐘，拉什福德便（Marcus Rashford）以一記精準的直接自由球破門，為巴薩取得1：0的夢幻開局。第18分鐘，奧爾莫送出精妙傳球，跟進的費蘭托雷斯停球與射門一氣呵成，將比分擴大為2：0。下半場皇家馬德里試圖反撲，貝林漢姆（Jude Bellingham）更在第63分鐘一度攻破球門，但因越位在先被主裁判取消進球。最終巴薩穩紮穩打，以2-0力退本賽季表現低迷、面臨「四大皆空」窘境的皇家馬德里。順利奪冠後，巴塞隆納於當地時間5月11日下午5點展開了醞釀已久的奪冠巡遊慶典。全隊球員與教練團登上兩輛冠軍敞篷大巴，從諾坎普球場第13號大門出發。根據《世界體育報》報導，全城約有75萬名球迷身穿巴薩球衣湧上街頭，將巡遊路線擠得水洩不通，共同參與這場長達5小時的不眠狂歡。在巡遊大巴上，兩名波蘭老將什琴斯尼與萊萬多夫斯基坐在上層引擎蓋上最為顯眼。18歲的小將亞馬爾則異常活躍，不僅在車上來回穿梭為球迷簽名，更帶領全隊高唱《我們是冠軍》。這場慶典也少不了嘲諷死敵的傳統橋段。亞馬爾手持印有「感謝上帝，幸虧我不是皇馬支持者」的球衣大肆慶祝，並拿著麥克風大喊：「別忘了，空談無用！」以此強力回擊去年10月國家德比輸球時，皇馬球星貝林厄姆對他的嘲諷。此外，針對近期皇馬更衣室的內鬨傳聞，球迷也朝車上扔擲拳擊手套（暗諷瓊阿梅尼拳打巴爾韋德事件），並高呼「路錐」來嘲笑皇馬主帥阿貝羅亞（Álvaro Arbeloa），將巴薩衛冕的喜悅與死敵的落魄形成了最強烈的對比。