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MLB守護者小聯盟3A哥倫布帆船隊，響應美國本月舉行的「在美台灣人文化週」活動，稍早於社群平台發布台灣國旗，還搭配所屬球員「新台灣人」費仔費爾柴德（Stuart Fairchild）照片，費仔受訪時也再度感謝台灣，談到為國參戰經典賽時的回憶，費仔仍有滿滿感動，「我從台灣人身上感受到無條件的愛，我很珍惜這一切，也心懷感激。」「在美台灣人文化週」是美國每年一度的慶典，目的是透過舉辦具有台灣文化的飲食與相關傳統文化、活動，感謝台裔美籍、或是目前居住在美國的台灣人，對美國社會的貢獻，被視作台、美交流重要的一環。守護者小聯盟3A哥倫布帆船隊，稍早也在社群平台上發布台灣國旗，並邀請旗下球員「費仔」費爾柴德作為主角，除同框台灣國旗，也再度談及年初為台灣奮戰的回憶。費仔於文中表示，「在美台灣人文化週」給他一個機會，去認同並回憶這對成就他人生的文化，他還以超越某種自我價值來形容，表達隨著年紀增長，自己對這份認同感與意義，越來越深刻、且內心充滿感激。談到為台灣出戰經典賽的回憶，費仔笑說一切仍舊很夢幻，「起初我不曉得台灣球迷對棒球有如此高的熱情，比賽期間，從球迷與中華隊身上，所獲得的支持與肯定，是他職業生涯中前所未見的。」費仔感性地說，就算現在回到美國打拼，每場比賽都可以見到台灣人到現場支持他，「有些人甚至搭了幾個小時的車來看我打球，我從他們身上感受到無條件的愛，我很珍惜這一切。」即便生涯跌宕起伏，但費仔最後仍說，「球迷的加油聲與支持，讓我心懷謙卑面對一切。」