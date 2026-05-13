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皇家馬德里在西甲第35輪的「國家德比」中以0：2完敗給巴塞隆納，不僅親自送對手提前3輪奪冠，也正式宣告本賽季四大皆空。面對球隊戰績崩盤、更衣室內訌失控以及輿論的猛烈抨擊，皇馬主席「老佛爺」佩雷斯（Florentino Pérez）召開緊急發布會，強硬表示自己絕不會辭職，並宣布將提前啟動大選以尋求連任。隨著西甲爭冠夢碎，皇馬本賽季的戰績慘不忍睹，西甲「國家德比」輸給巴塞隆納後，提前3輪無緣冠軍。歐冠於8強賽遭拜仁慕尼黑主客場雙殺淘汰。國王盃16強賽爆冷輸給西乙球隊阿爾瓦塞特。西超盃決賽2：3不敵巴薩，裡子面子雙輸。法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）加盟皇馬兩年以來，連續兩個賽季在重大賽事顆粒無收。儘管個人數據優異，但自加盟初期奪得歐超盃與洲際盃後，他已連續兩年在西甲、歐冠與國王盃中折戟，這也讓他的皇馬生涯至今難言成功。除了場上失利，皇馬更衣室的內亂更令人震驚。在連續解雇安切洛蒂（Carlo Ancelotti）與阿隆索（Xabi Alonso）後，現任主帥阿貝羅亞（Álvaro Arbeloa）完全無法壓制陣中球星：卡瓦哈爾（Dani Carvajal）與塞瓦略斯（Dani Ceballos）等6名球員與主教練徹底決裂。楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）與巴爾韋德（Federico Valverde）在更衣室發生激烈推搡，導致巴爾韋德面部出血受傷，甚至需坐輪椅就醫。呂迪格（Antonio Rüdiger）掌摑小將卡雷拉斯、巴爾韋德與瓊阿梅尼多次衝突。面對排山倒海的壓力，79歲高齡的弗洛倫蒂諾在發布會上火力全開。他駁斥了關於他患有晚期癌症的流言，稱自己「健碩如猛獸」，並明確表示：「我不會辭職，但我會舉行大選」。佩雷斯將矛頭指向外界與聯盟，利用其修訂的章程規定（候選人需提供1.87億歐元銀行擔保），他極可能再次成為唯一的候選人，確保連任至2029年。皇馬已準備一份500頁的檔案提交歐足聯，指控西甲判罰存在黑幕，並認為過去多年被「竊取」了7座聯賽冠軍。此外，佩雷斯也淡化球員打架事件，稱「26年來每年都有球員打架」，但他認為將內部衝突曝光給媒體的人極其糟糕。儘管皇馬目前處於霧裡看花的混亂局勢，但弗洛倫蒂諾對權力的絕對掌控，意味著皇馬與西甲聯盟及裁判組織的對立態勢將持續延燒。