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2026年美加墨世界盃開幕已進入倒數計時，但中國官方的轉播權至今仍未官宣落定，引發全球體育產業與球迷高度關注。據悉，談判遲遲未決的核心矛盾在於國際足協（FIFA）開出的「天價」權利金與中國中央電視台（央視）的預算存在巨大鴻溝。為打破轉播權談判僵局，FIFA秘書長格拉夫斯特倫（Mattias Grafström）已於近日率團緊急訪華。本次爭議焦點在於FIFA對中國市場的高額要約。消息指出，FIFA最初向擁有中國轉播獨家採購權的央視開價達2.5億至3億美元，而央視的預算僅約6000萬至8000萬美元。即便FIFA隨後將報價下調至1.2億至1.5億美元，雙方心理價位仍有極大差距。回顧過往，2018年與2022年兩屆世界盃中國區轉播權打包價約為3億美元，這意味著今屆單屆報價幾乎追平了此前兩屆的總和，漲幅之大讓央視態度強硬，拒不買帳。除了絕對金額過高，FIFA的差異化定價策略也引發「雙標」質疑。據悉，FIFA向印度市場提出的價格遠低於中國，兩屆世界盃打包價僅約3,500萬美元。這種對待全球兩大人口大國的差別待遇，成為央視難以接受的主因之一。面對談判膠著，FIFA高層已展開行動。根據《中國體育報》報導，國家體育總局副局長張家勝於5月12日在北京會見了FIFA秘書長格拉夫斯特倫、全球足球發展總監溫格（Arsène Wenger）一行人。雖然官方通報稱雙方就足球發展等話題交換意見，但體育產業人士分析，此行重點極大可能涉及世界盃版權談判的最後斡旋。市場隱憂 黃金招商期恐流失距離6月11日開幕已不足40天，中國轉播權尚未敲定實屬罕見。這不僅影響球迷觀賽安排，更令市場擔心。以往央視會提前數周播放宣傳內容，若遲未簽約，廣告商流失將不可避免。另外，本屆賽事在北美舉行，焦點賽事多落在北京時間凌晨或上午，加上中國隊未能晉級，均削弱了轉播商承接高價的意願。而且本屆世界盃中國贊助商已投入超過5億美元，若轉播安排受阻，將連帶衝擊FIFA在亞洲的商業信用。FIFA目前對外回應稱，已與全球超過175個地區達成協議，與中國區的討論仍在進行中，現階段必須保密。