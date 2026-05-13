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日本職業桌球聯賽「T聯盟（T.LEAGUE）」將在7月25日於新竹縣立體育館舉辦「初陣」開幕戰，寫下聯盟首次移師海外的里程碑，為新賽季開啟序章，台灣球迷終於能看到「台灣乖孫」林昀儒現場比賽。日本職業桌球聯賽事務局長栗山貴行今（13）日訪台，親自解答選擇台灣辦比賽的原因，他表示許多台灣人長年支持體育發展，桌球迷也很多，考慮到「交流可能性」以及「未來發展性」，才選擇來台灣，期許台日可以長期合作，「我們希望這次比賽，不只是偶然。」球迷們可以好好期待台日兩邊的未來計畫！這次T聯盟開幕戰「初陣｜NOJIMA T.LEAGUE」將在新竹縣立體育館舉行，屆時台灣桌球好手林昀儒、鄭怡靜預計都會出戰。T聯盟代表今（13）日來台交流，於台北舉辦媒體餐敘，主辦單位「蛋牌 Tee Egg」長期投入台灣桌球產業，品牌創辦人陳昱成今出席活動，他表示，邀請T聯盟到台灣舉辦開幕戰，是希望可以讓台灣在地的小孩，在現場近距離觀摩國際職業級比賽，「這是訓練我們小朋友很好的機會，他們不用跑這麼遠，只要到新竹來就可以了。」亞洲除了「中國乒超聯賽」外，日本T聯盟自2018年開賽以來，作為日本桌球最高級別賽事，在國際上也累積了不少聲量與熱度。日本職業桌球聯賽事務局長栗山貴行分享，T聯盟一直都有想擴展至海外的想法，不過這是第一次移師海外正式舉行聯賽，還是相當重要的開幕戰。日本T聯盟至今已走過9個賽季，這次對聯盟、台日兩國來說都是一大里程碑。而這場開幕戰，其實早在去年一月就開始醞釀。栗山貴行透露當時收到台灣主辦的邀請，加上聯盟中有不少球隊也向聯盟提出希望可以在海外舉辦比賽的想法，他表示「時間剛好有對起來！」除了台灣主辦發出邀請外，栗山貴行也說，當初想在東南亞中找到合適的國家，但讓聯盟篤定在台灣的原因，跟當初設定的目標有關，「第一個是交流的可能性、第二個是未來的發展性，在經過充分的討論與審慎決議後，毅然決然選擇在台灣」，他也提及，有許多台灣人長年支持體育發展，桌球迷也很多。談及籌備過程，栗山貴行表示，當確定要舉辦海外比賽時，自己也在想「真的有辦法在台灣舉辦嗎？」但現在看見比賽逐漸成形，兩個月後就要登場，他也感動表示，「我們希望這次比賽，不只是偶然。」期待兩國還有更長遠的規劃。栗山貴行說，「希望之後跟台灣保持著良好的關係，不斷合作下去。」並期待這次開幕戰可以讓觀眾感受到現場熱情的氣氛、看見喜愛的選手打球，再次感受桌球運動的魅力。此次T聯盟賽季開幕戰「初陣｜NOJIMA T.LEAGUE」門票已在上月啟售，主辦表示，目前已賣出98%，只剩下3樓看台全景區還有零星票券。對於預期之外的好票房，陳昱成笑說，「門票賣得比我想的好太多，謝謝大家的支持！」