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費城76人隊在2025-26賽季季後賽次輪慘遭紐約尼克橫掃，球隊未來動向引發熱議。根據NBA內部人士爆料，聯盟已經開始傳聞一項震撼聯盟的「解套」交易，認為76人可以將當家球星恩比德（Joel Embiid）送往西區的薩克拉門托國王，換回明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）。76人本季在季後賽首輪雖逆轉淘汰波士頓塞爾提克，但次輪面對尼克卻毫無還手之力。隨著賽季結束，外界開始質疑現年32歲、傷病史豐富的恩比德是否還能帶領球隊更進一步。NBA資深記者傑克·費雪（Jake Fischer）透露，聯盟中已有策略家開始討論「恩比德與沙波尼斯互換」的可能性。雖然費雪坦言這目前仍屬「長程」的劇本，但兩位明星長人或許都正需要一個全新的開始。76人之所以急於尋求方案，與恩比德背負的龐大合約密切相關。恩比德在2024年提前續約，簽下了一份為期3年、價值1.929億美元（約61.7億台幣）的頂薪合約。這一份合約下個賽季才開始走。根據最新的薪資結構顯示：2025-26賽季：薪資為 $5522萬4526美元。2026-27賽季：薪資為 $5810萬美元。2027-28賽季：薪資為 $6274萬8000美元。2028-29賽季：薪資高達 $6739萬6000 美元（球員選項）。相較之下，沙波尼斯的合約將在2028年到期，比恩比德早一年結束，且未來的平均年薪約在4200萬至4800萬美元之間，對球隊薪資空間的負擔相對較輕，也更早可以解套。除了薪資考量，「耐操度」也是這項交易提案被提出的關鍵。雖然兩人同樣在2016-17賽季開始上場打球（恩比德前兩季報銷），但沙波尼斯職業生涯至今已出賽665場，而恩比德僅有490場。在剛結束的球季中，恩比德受傷病困擾僅出賽38場，繳出26.9分、7.7籃板的成績；而沙波尼斯近年展現極高出勤率，在2024-25球季甚至出賽達70場。費雪指出，恩比德目前的身體狀況似乎難以支撐漫長的季後賽旅程，這也縮短了潛在買家的名單。這項交易若達成，對76人而言不僅能緩解未來的薪資壓力，更能換回一名技術全面且耐戰力更強的內線支柱。