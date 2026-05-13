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日本職業桌球聯賽「T聯盟（T.LEAGUE）」2026-2027賽季開幕戰，即將移師台灣，7月25日在新竹縣立體育館盛大開打。日本職業桌球聯賽代表今（13）日來台交流，於台北舉辦媒體餐敘，日桌聯事務局長栗山貴行不僅形容鄭怡靜是團隊「催化劑」，更說「好像有林昀儒就會贏」，大讚台灣選手實力堅強。而運動部產業發展中心董監事鄭仁傑則表示，希望台日可以一起打造亞洲重要的桌球據點，且多次提及競技運動職業化，盼借鏡日本打造台灣職業桌球聯盟，期待有朝一日能實現。日本T聯盟寫下歷史新頁，首次移師海外舉辦比賽，台灣桌球迷不僅可以看到國際級別的比賽，還有機會可以看到「小林同學」林昀儒、「台灣一姊」鄭怡靜回家打球！兩人各自效力於木下東京男子隊、木下神奈川女子隊，同場還有日本好手木原美悠、曾根翔等選手，不僅能在現場幫支持的隊伍加油，還能看見台日之間精彩對決。T聯盟為日本當地最大的桌球聯賽，除了林昀儒、鄭怡靜都是T聯盟長期以來的參賽成員外，現年20歲的小將張佑安，也在今年加盟東京木下大師隊，成為小林的隊友。林昀儒自2019就開始參加日本T聯賽，2022年開始與木下東京合作，被視為陣中重要的外援選手，甚至2024年拿下常規賽MVP，今年3月再靠著個人的全勝戰績，帶領木下東京奪得冠軍，還在總決賽上拿到MVP，展現在國際舞台的大將之風。面對林昀儒在日本聯賽打出精彩的戰役，日桌聯事務局長栗山貴行今天訪台也誇獎，「真的變很強啊！（本当に強くなったね）」，他表示，林昀儒去年一場都沒輸，最終帶領團隊拿到冠軍，讓他感覺「只要林昀儒在，團隊就可以贏」，認為林昀儒是存在感非常高的選手。而女子隊的鄭怡靜，早在2023年就拿過MVP，今年同樣帶著木下神奈川衛冕成功。對此，栗山貴行回憶，當時神奈川隊上出現「傷兵窘境」，鄭怡靜雖平常以女單比賽居多，但也成功在女雙賽中獲得勝利，認為鄭怡靜是很好的「催化劑」。對於台灣桌球實力與日俱增，運動部運動產業發展中心董監事鄭仁傑今天與會表示，宣布四主軸，包含休閒運動產業化、賽事舉辦專業化、場館普及生活化等，希望競技運動走向職業化，並且擴展至國際。因此鄭仁傑表示，會致力於把政府、企業還有市場連結起來，期待台日可以一起打造亞洲重要的桌球據點，彼此互相交流，並為未來可能的台灣桌球聯盟，描繪出具體形狀。這次開幕戰不只是日本聯盟的一大步，也是台灣桌球的一大步。各界在此次開幕戰餐敘上，多次提及有望為「台灣職業桌球聯盟」打造雛形，台灣有望在這次日本T聯盟開幕戰中，獲得寶貴經驗。最後栗山貴行分享，這次開幕戰男子組的比賽，是上屆冠軍木下東京與上上屆冠軍T.T埼玉的對抗，這樣的「第一之爭」讓他相信會上演精彩的對決。此外，栗山貴行表示，台灣也有許多桌球迷，想要讓大家感受、一起體驗日本式的「應援文化」。