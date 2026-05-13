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▲1986年選秀榜眼拜亞斯（Len Bias）被視為柏德（Larry Bird）的接班人，卻在被波士頓塞爾提克（Boston Celtics）選中後不到48小時，因吸食純度極高的古柯鹼過量暴斃。（圖／美聯社／達志影像）

▲2016年因觸犯反禁藥條例被褫奪資格的NBA球員梅奧（O.J. Mayo），後來只能在台灣和中國打球。（圖／取自遼寧籃球官方微博）

▲1984年以首輪第3順位加盟芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）的喬丹，差點也面臨了深淵的誘惑。（圖／美聯社／達志影像）

接任NBA總裁的史騰（David Stern）痛定思痛，推動了北美職業體育史上最嚴厲的反毒品政策。（圖／美聯社／達志影像）

曼菲斯灰熊隊（Memphis Grizzlies）近期發布了令人遺憾的聲明，球隊前鋒克拉克（Brandon Clarke）意外離世，年僅29歲。據媒體報導，事發現場發現了吸毒用具，這起悲劇疑似是因為藥物過量所導致。就在一個多月前，他才剛因涉嫌魯莽駕駛及持有管制藥物被捕。這位曾入選最佳新秀陣容、生涯場均10.2分與5.5籃板的球員，在挺過阿基里斯腱斷裂等重大傷勢後，卻以最令人扼腕的方式離開了世界。這並非孤例。在職業體育的光鮮亮麗背後，藥物與毒品濫用早已是吞噬天才的隱形殺手。當我們回顧歷史，NBA曾經歷過一段極度黑暗的墮落時期，而我們最該慶幸的，或許是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）當年不僅出淤泥而不染，更用極致的自律拯救了自己的職業生涯。從1970年代末期到1980年代初期，違禁藥物（尤其是古柯鹼）在NBA球員間的氾濫程度達到巔峰。當時聯盟被外界戲稱為「毒蟲聯盟」，不僅收視慘澹，形象更跌入谷底。在那個荒唐的年代，無數天才在毒品面前折翼，其中包括這個聯盟最大的「如果」。1986年選秀榜眼拜亞斯（Len Bias）被視為柏德（Larry Bird）的接班人，卻在被波士頓塞爾提克（Boston Celtics）選中後不到48小時，因吸食純度極高的古柯鹼過量暴斃，震驚全美。當年的探花華許本（Chris Washburn）擁有極佳天賦，卻因毒品問題短短3年就離開聯盟，甚至一度流落街頭；首輪新秀塔普利（Roy Tarpley）雖拿過最佳第六人，卻屢次因古柯鹼與酗酒被禁賽，最終遭終身禁賽。喬丹的偶像、兼其名人堂御用引薦人湯普森（David Thompson）曾單場狂砍73分，卻在巔峰期陷入古柯鹼泥淖，導致在夜店摔傷膝蓋，年僅30歲便黯然退休。「糖果」瑞查森（Micheal Ray Richardson）曾是NBA最全能的控衛，拿過助攻王與抄截王，卻頻繁進出戒毒所，最終成為首位因違反禁藥規定被處以「終身禁賽」的球員。名人堂成員海伍德（Spencer Haywood）在1980年效力湖人隊期間，竟因吸食古柯鹼過度，在總冠軍賽的板凳席上睡著而慘遭開除。時間拉到近代，悲劇依然在不同領域重演。從2016年因觸犯反禁藥條例被褫奪資格的NBA球員梅奧（O.J. Mayo）、「鳥人」安德森（Chris Andersen），到死於芬太尼混合中毒的MLB天使隊投手史卡格斯（Tyler Skaggs），再到因非法處方藥殞命的NHL硬漢布加德（Derek Boogaard），甚至連西洋棋大師納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）也未能倖免。當用於緩解傷病的止痛藥異化為依賴，生與死的界線便會徹底模糊。在那個毒品幾乎成為NBA更衣室「日常」的時代，1984年以首輪第3順位加盟芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）的喬丹，差點也面臨了深淵的誘惑。當時的公牛是一支連續3年未進季後賽的爛隊，球隊文化極度糟糕。喬丹曾回憶一段令他終生難忘的菜鳥年經歷。在季前賽前往皮奧利亞（Peoria）的客場旅途中，他在飯店裡一間間敲門尋找隊友。當一扇房門打開後，他看到了這輩子從未見過的景象：「幾乎全隊都在裡面，房間裡什麼都有——古柯鹼、大麻、女人。」面對隊友的狂歡，這位超級新秀說出的第一句話是：「老哥，你知道的，我就不摻和了。」喬丹的抉擇並非單純的道德潔癖，而是出於極度的清醒：「我當時滿腦子想的都是，如果警察突襲這個地方，那我就和在座的其他人一樣都是有罪的。從那一刻開始，我就明白在球隊以後或多或少只能仰仗我自己了。」喬丹極致的自律，讓他避開了吞噬前輩們的毒癮泥淖，將所有的精力傾注於籃球場上。與此同時，接任NBA總裁的史騰（David Stern）痛定思痛，推動了北美職業體育史上最嚴厲的反毒品政策。亂世用重典，加上喬丹不可思議的崛起，徹底洗刷了NBA1970年代的黑暗陰霾，將聯盟推向了全球化的黃金盛世。從拜亞斯到克拉克，這份沉痛的名單是一面鏡子。我們在盤點這些悲劇時，不僅是在感慨他們未竟的潛力，更應該意識到：在充滿誘惑與巨大壓力的職業體壇裡，天賦決定了你的起點，但唯有自律與正確的選擇，才能決定你能走得多遠。我們真的該無比慶幸，當年那個推開房門的21歲年輕人，選擇了轉身離開。